Gezocht: 200 miljoen euro voor investeringsfonds van Immobel

De vastgoedontwikkelaar Immobel wil met het investeringsfonds Immobel BeLux Development Fund 200 miljoen euro ophalen voor de bouw en herontwikkeling van duurzame kantoorgebouwen in België en Luxemburg. Te beginnen met de hoofdzetel van Total België in de Wetstraat.

De timing van Immobel lijkt verrassend. Door de coronacrisis stellen steeds meer bedrijven en organisaties het aantal vierkante meters kantoorruimte in vraag. Een toenemende leegstand van kantoren op de Brusselse markt, goed voor 13 miljoen m² kantoren, lijkt onafwendbaar. Sommige experten gaan zelfs uit van een afslanking van de totale kantoorcapaciteit door herbestemming, vooral tot woningen.

Er is vandaag in het Brusselse zakencentrum een structureel gebrek aan nieuwe duurzame kantoorgebouwen. Die trend zal door de covidcrisis alleen maar worden versterkt. Marnix Galle Uitvoerend voorzitter Immobel

Immobel deelt die mening niet. 'Er is vandaag in het Brusselse zakencentrum een structureel gebrek aan nieuwe duurzame kantoorgebouwen. Die trend zal door de covidcrisis alleen maar worden versterkt', benadrukt uitvoerend voorzitter Marnix Galle.

De nabijheid van mobiliteitshubs, CO 2 -neutraliteit ('zero carbon' wordt sneller dan men denkt de algemene regel), het inspelen op de digitale transformatie en aandacht voor het welzijn van medewerkers en bezoekers worden volgens Galle de gamechangers voor de kantoorgebouwen van morgen. 'De net gestarte zoektocht van Proximus is daar een mooi voorbeeld van.'

Van ASLK tot Total

Het beursgenoteerde Immobel is sinds de overname door Marnix Galle in 2016 uitgegroeid tot een van de grootste specialisten voor grootschalige stadsvernieuwingsprojecten in ons land. Zo herontwikkelde Immobel de hoofdzetels van onder meer de vroegere ASLK, Allianz, ING (de Sint-Michielswarande-site in Etterbeek) en Solvay (in Elsene). Het gaat om projecten die voor de aankoop en de ontwikkeling samen snel om een investering van telkens 200 miljoen euro draaien.

Nu wil Immobel ook de hoofdzetel van Total België (ex-Petrofina) in de Europese wijk aanpakken, net als een gebouw in de Guimardstraat en een sportcentrum in Wezembeek-Oppem die eveneens van Total zijn. Volgens onze informatie heeft de projectontwikkelaar na een biedstrijd de gebouwen en gronden van de Franse energiegroep verworven voor 115 miljoen euro. Het gaat in totaal om 35.750 m² kantoren en 22.800 m² gronden. Immobel zal driekwart van het 25.000 m² grote gebouwencomplex aan de Wetstraat in Brussel renoveren. Daarbij worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt.

Extra financieringskanaal

Galle diversifieert al jaren de financiering. Na de private en publieke plaatsing van aandelen en obligaties komt daar nu een investeringsfonds bij.

Het voordeel van zo’n investeringsfonds is dat het de financiële slagkracht van de groep verhoogt. Immobel wil zijn ambities als pan-Europese speler kracht bijzetten maar eveneens zijn solide positie op de kernmarkten in Brussel en Luxemburg bestendigen.

Met een inbreng van 200 miljoen euro en een schuldgraad van maximaal 60 à 65 procent kan maximaal voor zo’n 570 miljoen euro worden geïnvesteerd. Tegen een gemiddelde investeringskostprijs vertegenwoordigt dat zo’n 100.000 m² aan kantooroppervlakte. Dat is het equivalent van de twee Proximus-torens in de Noordwijk.

Immobel levert niet enkel diensten aan voor het investeringsfonds. De ontwikkelaar zelf zal minimaal 20 miljoen euro investeren. Immobel heeft een eigen vermogen van een half miljard euro.

Veel appetijt

Veel projecten zullen ook maar voor een deel worden ingevuld door het investeringsfonds. Dat mag vanwege de risicospreiding maximaal 30 procent investeren in één enkel project. Het saldo kan aangevuld worden via 'side car'-investeringen of externe investeerders. Investeerders in het fonds hebben het recht apart mee in te tekenen op individuele projecten waarvan het totaal te financieren bedrag meer bedraagt dan 30 procent van het opgehaalde kapitaal.

'De huidige discussies met investeerders tonen aan dat er heel wat appetijt is bij vermogende investeerders om extra te investeren in specifieke projecten uit het fonds waarin ze sterk geloven', stelt Galle

Het is de ambitie om tegen eind januari 50 miljoen euro op te halen. Gefaseerd gaat het, als alles naar wens verloopt, naar 200 miljoen euro eind 2021.