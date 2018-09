Ghelamco bouwt toren voor Brusselse ambtenaren

De projectontwikkelaar Ghelamco mag in de Brusselse Noordwijk de Silver Tower neerpoten. De 137 meter hoge toren moet vanaf 2020 onderdak bieden aan zo’n 2.000 ambtenaren van het Brussels Gewest.

De ministerraad van het Brussels Gewest verkoos enkele dagen geleden het project van Ghelamco boven dat van drie concurrenten: Fedimmo (met de WTC IV), Whitewood (Multi Tower) en Immobel (Möbius-toren). Binnen twee jaar moet de Silver Tower af zijn en moeten 2.000 ambtenaren van de gewestelijke overheidsdienst Brussel er neerstrijken.

Die engageerde zich om er minstens 18 jaar te blijven. Het Brussels Gewest zal jaarlijks 146,5 euro huur per vierkante meter betalen.

18 jaar De Brusselse ambtenaren zullen minstens 18 jaar in de Silver Tower aanwezig zijn.

De site in Sint-Joost-ten-Node, aan de achterkant van het Noordstation, is in handen van AG Real Estate, de vastgoeddochter van de verzekeraar AG. Met zijn 34 verdiepingen en 137 meter (goed voor bijna 40.000 vierkante meter aan kantoorruimte) wordt de Silver Tower het vijfde hoogste gebouw van Brussel. Onder het gebouw komt een parking van zeven verdiepingen.

Volgens de Brusselse ministers heeft het ‘meest kwalitatieve en concurrentiële voorstel’ het gehaald, al zijn sommige vastgoedexperten van oordeel dat de Möbius-toren van Immobel beter gelegen is om het Noordstation te bereiken. Ze plaatsen ook vraagtekens bij de snelheid waarmee de Silver Tower er moet staan. Op 24 maanden moet hij af zijn. ‘Die timing is onhoudbaar’, klinkt het.

Het Brussels Gewest houdt evenwel voet bij stuk. Ghelamco werkte al eerder bouwprojecten af op een korte tijdspanne, luidt het. Ghelamco schuift enkele referenties naar voren, zoals de Ghelamco Arena en de Spire-toren in de Poolse hoofdstad Warschau. ‘We hebben de Ghelamco Arena in Gent snel afgewerkt en de Spire stond er in 18 maanden tijd’, stelt een bron bij de projectontwikkelaar.

Ghelamco haalde niet enkel de Silver Tower binnen, maar koopt ook de aandelen (64,5%) van het Brussels Gewest in het Centre de Communication Nord (CCN). Dat is het gebouw waarin onder meer het Noordstation gevestigd is. Het gebouw moet dringend gerenoveerd worden en het gewest wou daar de kosten niet van dragen. Ghelamco zou 66,5 miljoen euro op tafel gelegd hebben voor de Brusselse CCN-aandelen.

De andere aandeelhouder van het CCN is AXA. Ghelamco heeft nu de handen vrij om samen met de verzekeraar te reageren op de openbare aanbesteding van de Vlaamse overheid, die een gebouw van 67.000 vierkante meter zoekt voor haar ambtenaren in de Noordwijk.

Dat de twee projecten naar het Vlaamse Ghelamco gaan - dat met het eveneens Vlaamse architectenbureau Jasper-Eyers werkt - leidt tot communautair tandengeknars.

Sommige bronnen lanceren ook het gerucht dat Ghelamco de twee projecten binnenhaalde in ruil voor het begraven van de strijdbijl rond het Eurostadion. Het Brussels Gewest ontkent dat echter ten stelligste. ‘Ghelamco had het beste bod voor de aandelen in het CCN. Bovendien zit de stad Brussel achter het Eurostadion-project en niet het gewest’, klink het.

Ondertussen worden bij de concurrentie al juridische messen gewet. De vastgoedgroep Beffimo stelde in juni al een beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid in bij de Raad van State.

Met zijn beroep wou Befimmo er zeker van zijn dat de hele procedure rond het gebouw voor de gewestelijke overheidsdienst Brussel ‘binnen een beveiligd juridisch kader’ zou verlopen. Met name het project Quatuor van Beffimo kwam ook in aanmerking om de Brusselse ambtenaren te huisvesten.