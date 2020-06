Ghelamco sluit recorddeal in Brussel

Ghelamco verkoopt zijn Silver Tower aan het Noordstation voor 200 miljoen euro aan het Duitse fonds Deka Immobilien. Noot eerder werd een scherpere prijs betaald in Brussel.

De verkoopt van de Silver Tower is niet de grootste transactie op de Brusselse markt. De grotere Financietoren werd eerder dit jaar verkocht voor 1,3 miljard euro.

De grote fondsen staan te popelen om te investeren in projecten. Paul Gheysens CEO Ghelamco

De Duitse koper, Deka Immobilien, is wel bereid een ongewoon scherp rendement te aanvaarden. Met 3,25 procent is dat wellicht de scherpste deal ooit voor kantoren in Brussel. Een paar jaar geleden was 4 procent het record in Brussel. Een scherper rendement betekent dat de koper langer moet wachten voor hij met zijn huur de investering heeft terugverdiend.

Popelende fondsen

De Silver Tower telt 40.000 vierkante meter kantoorruimte en is 137 meter hoog. Hij is verhuurd aan de Brusselse administratie en wordt in oktober opgeleverd. De huurtijd is 18 jaar en is verlengbaar met 18 jaar.

'De deal is rond', maar de closing moet nog worden geofficialiseerd', bevestigt Paul Gheysens aan De Tijd. Op de financiële voorwaarden die De Tijd vernam wil hij niet ingaan. 'Het is een positief signaal naar de markt: de grote fondsen staan te popelen om te investeren. Ze willen wel nieuwe projecten die op lange termijn zijn verhuurd.'