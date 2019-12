Ghelamco verkoopt Brussels gebouw voor 100 miljoen euro

De vastgoedgroep van Paul Gheysens staat ook dicht bij een deal voor een ander Brussels kantoorgebouw, mogelijk voor meer dan 200 miljoen euro. Dit jaar werden al voor ongeveer 600 miljoen euro contracten getekend.

Vastgoedgroep Ghelamco van ondernemer Paul Gheysens sluit een druk dealjaar af met de verkoop van het Brusselse kantoorgebouw Spectrum aan de Duitse vastgoedgroep Deka Immobilien. Dat bevestigt Gheysens vrijdag.

De transactie werd vrijdag getekend. Deka Immobilien betaalt 104,3 miljoen euro voor het gebouw van zo'n 16.000 m2 aan de Bischoffsheimlaan, langs de kleine ring van de hoofdstad in de Madou-wijk.

WeWork

De gloednieuwe constructie Spectrum, die in de plaats kwam van een uitgeleefd pand, is grotendeels verhuurd. Ghelamco kreeg twee jaar tijd om het gebouw volledig te verhuren, maar Gheysens maakt zich sterk dat dat al over maximum zes maanden het geval zal zijn. Eerst zou de Amerikaanse coworkinggroep WeWork een van de huurders worden, maar WeWork heeft grote problemen en schroeft haar expansie terug. De ruimte wordt nu ingenomen door MeetDistrict, het eigen coworkinginitiatief van Ghelamco.

Gheysens staat overigens op het punt nog een tweede grote vastgoeddeal te sluiten in Brussel, voor de Silver Tower in Sint-Joost-ten-Node. 'We kregen een tiental offertes binnen die allemaal boven de 200 miljoen euro liggen.' Hier is Deka Immobilien een van de serieuze kanshebbers. 'We hebben goede ervaringen met hen. Ze zitten in de top 3 en we zullen zeker met hen verderpraten, maar ook met andere kandidaten.'

Polen

Ghelamco kwam eerder dit jaar ook in het nieuws met een grote Poolse transactie rond de Warsaw Spire. 'Daarnaast waren er nog een paar andere Poolse contracten, maar dat van de Spire is het grootste. Ook in België waren er een paar kleinere deals', aldus Gheysens.