Groen licht voor renovatie voormalig Axa-gebouw met openluchtzwembad

Het voormalige Axa-gebouw op de Vorstlaan in Watermaal-Bosvoorde mag worden gerenoveerd. Het iconische gebouw zal behalve kantoren ook een hotel, een wellnesscentrum en een fitnessclub bevatten.

Met het verlenen van de vergunning komt een einde aan een jarenlange lijdensweg. Het voormalige hoofdkwartier van Royale Belge, en later Axa Belgiƫ, staat al sinds augustus 2017 leeg. Aanvankelijk bestonden plannen om de Amerikaanse ambassade te huisvesten in het gebouw, maar dat was buiten de gemeente Watermaal-Bosvoorde gerekend. Die bestemde het gebouw als een beschermd monument, waardoor de Amerikanen hun plannen moesten opbergen.