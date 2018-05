Groep Degroote: ‘We willen meest diverse aanbod'

De groep Degroote, die een vergunning heeft voor 1.000 appartementen in Oostende, is niet alleen actief in vastgoed, maar ook in hotels. ‘Voor beide heb je een kwalitatief en duurzaam product nodig.’

Helemaal van niets is hij begonnen. Xavier Degroote (68) wou aannemer worden. Omdat hij daar de centen niet voor had, opende hij in 1971 het familierestaurant Xaverius op de zeedijk van Oostende. Vanaf 1975, in volle oliecrisis, zette hij zijn eerste drie woningen neer. Toen het midden jaren 80 opnieuw economisch beter begon te gaan, was Degroote klaar om uit te groeien tot een van de grote vastgoedpromotoren van de middenkust. Vandaag bouwt de familie Degroote er 200 appartementen per jaar en is ze de eigenaar en uitbater van 340 luxehotelkamers in Brugge.

Opvallend is dat de familie nog steeds zoveel mogelijk alles zelf doet. Zestig van de 200 medewerkers zijn eigen bouwvakkers. ‘Op die manier kan je alles veel meer sturen, waak je over de kwaliteit en hou je het rendement op peil’, benadrukt Jan Degroote (35). Hij legt zich toe op de technische kant van de bouwtak.

De familie heeft nog nooit getwijfeld over de toekomst van het vastgoed. Xavier Degroote investeerde in 1998 in de aankoop en de verbouwing van hotel Aragon in Brugge. Hij exploiteerde het hotel zelf. ‘Ik wou meer recurrente inkomsten en een spreiding van het risico. Hotellerie leek de juiste keuze. We kenden toen al iets van vastgoed en ik had met mijn restaurant wat ervaring en feeling in die richting.’

Waarom koos hij een hotel in Brugge en niet in Oostende? ‘Brugge is een merknaam tot ver buiten onze landsgrenzen. Met 8 miljoen toeristen per jaar is het een van de drukstbezochte cultureel-historische steden van Vlaanderen. Net als in de projectontwikkeling moet je als hotelier een kwalitatief en duurzaam product aanbieden.’

De overname in 2013 van het verlieslatende vijfsterrenhotel Kempinski Dukes’ Palace in Brugge, toen eigendom van P&V verzekeringen, werd in een recordtempo een groot succes. ‘Vandaag hebben we een bezettingsgraad van liefst 86 procent op jaarbasis en een ebitda van zo’n 4 miljoen euro per jaar’, zegt zoon Pieter Degroote (38). ‘De gemiddelde kamerprijs is 240 euro en de klant spendeert nog eens 50 euro in het hotel. Geen enkel hotel in België doet beter en dat bij zo’n hoge bezettingsgraad.’

‘Vroeger waren er voor de uitbating 88 medewerkers voor 94 kamers. Vandaag zijn dat er 55 voor 110 kamers. Kwaliteit en efficiëntie zijn wel degelijk combineerbaar. Ons vijfsterrenhotel werd in 2016 en 2017 niet zomaar tot het beste hotel van België verkozen. Winstgevendheid in de hotelbusiness begint met het betalen van de juiste overnameprijs voor het vastgoed.’ Als oudste zoon neemt Pieter de hoteltak The Swan Hotel Collection voor zijn rekening. In het betere marktsegment (vier- en vijfsterrenhotels) is de groep marktleider met een derde van de Brugse hotelmarkt.

Hels ritme

De tweede generatie, die na 15 jaar op kruissnelheid komt, wil een tandje bijsteken. ‘We willen de komende jaren gemiddeld 250 wooneenheden bouwen en verkopen aan de kust. Niemand anders houdt daar jaar na jaar zo’n ritme aan’, maakt David Degroote (36) zich sterk. Hij is verantwoordelijk voor de commercialisering en de ontwikkeling van het vastgoed bij de groep.

Niet de verkoop, maar de vergunningen zijn de grootste uitdaging. Voor de twee nieuwe projecten in Oostende bleek dat mee te vallen. De realisatie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen duurde drie jaar, inclusief de bouwaanvraag. ‘Op geen enkel moment werden beroepsprocedures gestart. Dat komt omdat we in het voorbereidende traject alles goed hebben afgewogen en getoetst’, stelt Kurt Claeys, schepen voor ruimtelijke ordening van Oostende.

‘Tot nu toe waren we vooral bezig met woningen van 280.000 à 300.000 euro, dus van 2.500 à 3.000 euro per vierkante meter. Met onze twee grote nieuwe projecten mikken we op het iets duurdere segment, woningen in de prijsklasse van 350.000 à 800.000 euro of 3000 à 4.500 euro per vierkante meter. Maar we willen ons bestaande aanbod zeker niet verlaten. Het is onze ambitie het meest diverse aanbod te hebben, niet het grootste’, zegt David Degroote. Momenteel heeft de groep een dertigtal projecten aan de kust met een totale portefeuillewaarde van zo’n 780 miljoen euro.

Xavier Degroote benadrukt dat het risico voor de groep beperkt is, ondanks de enorme investeringen die de nieuwe projecten vragen. ‘Onze gronden zijn volledig betaald. We hebben een grondbank van 140 miljoen euro, waarvan 75 miljoen euro voor de twee grote projecten’.

Ook in de hotelbusiness wil Degroote verder groeien. Er wordt gekeken naar andere centrumsteden. De familie Degroote sluit de uitbouw van een derde tak niet uit. De komende twee jaar is in een investeringsbudget van 80 miljoen euro voorzien.