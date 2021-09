Grootste prijsstijging voor landbouwgrond in vijf jaar

In de eerste helft van dit jaar steeg de gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond in ons land met 10,3 procent.

De gemiddelde prijs van de Belgische landbouwgrond klokte in de eerste zes maanden van dit jaar af op 53.760 euro per hectare. Dat blijkt uit de nieuwe Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Dat is een stijging met 10,3 procent in vergelijking met het jaargemiddelde van 2020, goed voor de grootste klim van de afgelopen vijf jaar. Sinds 2016 gingen de prijzen met 36,9 procent omhoog.

‘Net zoals bij andere soorten vastgoed zit de prijs van de landbouwgrond in de lift. De voornaamste redenen zijn de lage rentevoeten en het beperkte aanbod’, zegt notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be.

Landbouwgronden zijn gronden waarop gewassen worden geteeld of dieren worden gehouden. Het gaat dus niet om bossen of boomgaarden.

Regio’s

Vlaanderen kende de grootste prijsstijging: +10,7 procent tot gemiddeld 63.082 euro per hectare. In 2016-2021 steeg de gemiddelde prijs na inflatie met 27,2 procent.

In Wallonië komt de prijsstijging in de eerste jaarhelft uit 8 procent, tot gemiddeld 37.283 euro. Dat betekent dat in Vlaanderen 25.800 euro meer per hectare betaald wordt dan in Wallonië.

‘De gemiddelde prijs geeft een goed beeld van de algemene trend, maar zegt niet per se iets over een specifiek perceel’, zegt van Opstal. ‘Landbouwgrond is een zeer specifieke markt met grote prijsverschillen per provincie en zelfs per gemeente.’ Naast de ligging bepalen ook de omgeving, de bodemstructuur en de kwaliteit van de grond de waarde.

‘Bovendien is niet verpachte grond veel meer waard dan grond waarvan de pacht nog lang loopt’, vervolgt van Opstal. Op basis van een analyse die het Observatoir du foncier agricole wallon publiceerde in zijn rapport 2020 bedraagt de meerprijs voor onverpachte landbouwgrond ongeveer 27 procent.

Vlaanderen

In Vlaanderen was in het eerste halfjaar de landbouwgrond het duurst in West-Vlaanderen (73.304 euro) en Antwerpen (72.522 euro). In vergelijking met 2020 steeg de gemiddelde prijs er respectievelijk met 5.843 euro en 9.388 euro.

In Vlaams-Brabant klom de gemiddelde prijs per hectare voor het eerst boven 50.000 euro (+ 13,4 %). Daarmee is Vlaams-Brabant de vierde duurste provincie van het land.