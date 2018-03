Grootste vastgoedbeurs van België trekt naar Knokke

1. Waarom komt het vastgoed congres Realty naar Knokke?

‘Ze willen eens van brasserie veranderen (lacht). Nee, nu ernstig. Knokke heeft een erg belangrijke immobiliënsector. Vastgoed en onze stad gaan echt samen. De beursorganisatoren zijn op hun vraag gekomen.’

2. Ziet u de komst als een occasioneel gebeuren?

‘De organisatoren moeten beslissen of ze blijven komen. Op termijn willen we Knokke wel als een congresstad uitspelen. Binnen een paar jaar komt er een nieuw casino in de stad. Het oude wordt omgebouwd tot een polyvalent congrescentrum. Binnen vier jaar krijgen we in Knokke heel wat mogelijkheden om groepen mensen in stijl te ontvangen.’

3. Hebt u voldoende hotels daarvoor?

'Nog niet. Nieuwe hotelprojecten op de juiste locatie zijn welkom. Met de uitstraling van Knokke kunnen we er echt iets van maken. Wist u dat mijn vriend wijlen John Goossensooit een groot congres van Texaco in Knokke heeft georganiseerd? Er kwamen duizend mensen. Het was een groot succes.’