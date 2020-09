AG Real Estate, de vastgoedtak van AG Insurance, koopt voor 270 miljoen euro een deel van het kantorencomplex Post X aan het station van Berchem. Het is de grootste vastgoedtransactie ooit in Antwerpen.

De Antwerpse vastgoedontwikkelaar Eric De Vocht (Iret Development) doet een gouden zaak met de deal. In 2007 kocht hij de site van het voormalige postsorteercentrum aan de station van Berchem voor 22 miljoen euro. De overheden waren toen blij dat er eindelijk een oplossing was voor wat steeds meer een stadskanker was geworden. Tijdelijk was er zelfs een megadancing en Studio 100 voerde er zijn eerste versie van de musical 'Daens' op.

Toen De Vocht in 2014 het plan bekendmaakte om Post X, een site van tien gebouwen met 135.000 vierkante meter hoofdzakelijk kantoren te ontwikkelen, werd het plan op hoongelach onthaald. Zes jaar later is de site volledig verhuurd aan bedrijven als Proximus, KPMG, E&Y, ABN AMRO en Arcadis. Syntra organiseert er opleidingen. Er is ook een driesterrenhotel (Park Inn van Radison) met 142 kamers.

De mediaschuwe ontwikkelaar had het belang van bereikbaarheid goed ingeschat. Het station van Berchem heeft 23 treinverbindingen, 22 buslijnen en 4 tramlijnen. Het ligt ook vlak bij de oprit van de Antwerpse ring.

Gemakkelijk toegankelijke nieuwe sites op toplocaties, die voor de lange termijn volledig verhuurd zijn aan meerdere solvabele huurders, zijn schaars. Dat verklaart waarom AG Real Estate, dat het haalde na een biedstrijd met Baloise, zich tevreden stelt met een initieel huurrendement van 4,75 procent. Een paar jaar geleden zou dat minstens 6 procent zijn geweest.

Het nieuwe kantoorgebouw voor de federale politie (50.000 m²) op de site van Post X zit niet in de verkoop. Dat project liep twee jaar vertraging op door onenigheid met de aannemer Besix. Ook dat contract, waarin ook de financiering en het onderhoud is opgenomen, kan De Vocht nog een flinke stuiver opleveren.

4 miljard waarde vastgoed Ondanks de coronacrisis werd in België dit jaar al voor bijna 4 miljard euro professioneel vastgoed verkocht.

Ondanks de coronacrisis werd in België dit jaar al voor bijna 4 miljard euro professioneel vastgoed verkocht. Daarvan werd 2,7 miljard geïnvesteerd in kantoren. Grote investeerders zijn bereid forse bedragen neer te tellen voor grote vastgoedprojecten. Eerder dit jaar werd in Brussel 1,3 miljard euro betaald voor de Financietoren, het hoogste bedrag ooit in België.

De investering van 270 miljoen euro verpulvert het vorig record van vastgoeddeals in Antwerpen. Het Duitse fonds Kanam betaalde in 2007, vlak voor de financiële crisis, 230 miljoen euro voor het project Kievitplein (130.000 m²) aan het station Antwerpen-Centraal. AG Real Estate kon datzelfde project in 2014 na die crisis overnemen voor 198 miljoen euro.