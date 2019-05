Grote jongens knokken om Aedifica-aandelen

Beleggers hebben massaal ingetekend op de kapitaalverhoging bij Aedifica, de specialist in woonzorgvastgoed. 89 procent werd direct geplaatst. Binnen de twee uur werd de rest geplaatst bij institutionelen. De facto betaalden die laatsten zelfs een premie.

Beleggers hadden tot 2 mei om in een verhouding van een nieuw aandeel voor drie bestaande aandelen van Aedifica in te schrijven op de kapitaalverhoging. Het overgrote deel van de beleggers heeft daar ook gebruik van gemaakt.

5.480.185 van de in totaal 6.147.142 voorziene nieuwe aandelen werden meteen geplaatst. Dat is 89 procent en gezien de omvang van de kapitaalverhoging is dat opvallend hoog. Met een geambieerd bedrag van 418 miljoen euro is het de grootste kapitaalverhoging ooit voor een Belgische vastgoedgroep. Enkel Solvay en Umicore deden nog grotere operaties in de voorbije jaren.

Het percentage van de directe plaatsing lag hoger dan bij de vorige en nochtans kleinere kapitaalverhogingen van Aedifica in 2017 (86 procent), 2015 (76 procent), 2012 (88 procent) en 2010 (85 procent).

Verdere plaatsing

Zoals verwacht verliep de plaatsing van de resterende nieuwe aandelen bij grote institutionele investeerders bijzonder snel. Binnen de twee uur was alles afgehandeld.

Uit een rondvraag in financiële kringen door De Tijd bleek de vraag bij die institutionele spelers vier keer groter was dan het aanbod.

De 2.000.871 'onherleidbare toewijzingsrechten' (vertegenwoordigd door coupon nr. 20), die bij de afsluiting van de inschrijvingsperiode niet werden uitgeoefend, waren automatisch omgezet in eenzelfde aantal scrips.

De kopers van scrips konden op de nog beschikbare nieuwe aandelen inschrijven tegen dezelfde prijs (68 euro) en in dezelfde verhouding.

De netto-opbrengst van de verkoop van die scrips is 4,53 euro (per onherleidbare toewijzingsrecht die niet werden uitgeoefend tijdens de inschrijvingsperiode). Het zal worden betaald op 10 mei.

Een en ander betekent dat institutionele premie de facto bereid waren een premie te betalen. Donderdag sloot het aandeel af op 81,60 euro. Dat is iets meer dan bij de start van de kapitaalverhoging op 25 april (81,40 euro). Ondertussen was er wel een dividend van 2,38 euro per aandeel onthecht dat ze niet ontvingen.

'We waren zeker van onszelf maar een succes van die omvang hadden we nooit verwacht. Het bewijst dat pure player in zorgvastgoed wel degelijk aanslaat', stelt Stefaan Gielens, de CEO van Aedifica, in een eerste reactie.

Geschorst

De verhandeling van Aedifica-aandelen op de beurs van Brussel werd vrijdag nog voor de beurs opende geschorst. Dat blijft zo tot na de publicatie van het persbericht over de resultaten van het aanbod. De koers ging meteen ruim een procent hoger.

De betaling en levering van de nieuwe aandelen zal gebeuren met valutadatum 7 mei 2019. Ze zullen vanaf diezelfde datum worden verhandeld.