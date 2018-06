Havenbaron stapt in Compagnie Het Zoute

Volgens De Standaard is Van de Vyvere, de sterke man van het Gentse havenbedrijf Sea-Invest, zeer goed bevriend met Leopold Lippens, de burgemeester vann Knokke. De Raedt is dan weer een kapitaalkrachtige ondernemer die samen met zijn echtgenote Frederica Verheyden een vermogen opbouwde met Labo's.

De Compagnie Het Zoute van de familie Lippens, opgericht in 1908, is een van de bekendste projectontwikkelaars van het land. De familie Lippens maakte van Knokke een mondaine badplaats en speelde er zelf een actieve rol in via de ontwikkeling van talloze vastgoedprojecten. De vastgoedmaatschappij ontwikkelt luxe-vastgoed aan de Belgische kust, in de Franse badplaats Hardelot en in het Zeeuwse Cadzand.