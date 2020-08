Hete zomer voor luxevastgoed aan de kust...

In Knokke is er stilaan een probleem qua aanbod. De ontwikkelaars bieden tegen elkaar op om nieuwe sites binnen te halen.

De verkoop van luxevastgoed aan de kust boomde deze zomer als nooit tevoren. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij makelaars en ontwikkelaars. Corona gaf de hausse een duw in de rug.

De inhaalbeweging na de lockdown was aan de kust sterker dan in het binnenland. Dat blijkt uit de eerste cijfers van de notarissen. Het aantal transacties lag in juni en in de eerste helft van juli in de elf kustgemeenten respectievelijk 18 en 24 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor heel het land was de inhaalbeweging veel minder uitgesproken: +8 en +2 procent.

Stormloop

Juni was zeer goed aan de kust. De rondvraag van De Tijd bevestigt dat het om meer dan een inhaalbeweging gaat. 'Vermogende mensen willen steeds meer in Knokke wonen en gaan ook op zoek naar grotere eigendommen', zegt Stéphanie Cambier van het kantoor Cambier De Nil. Ondanks twee maanden sluiting zit het kantoor vandaag aan een totale verkoop van 190 miljoen euro. Dat is bijna evenveel als voor heel 2019, ook al een uitstekend jaar.

'Vorig jaar verkochten we in de zomermaanden voor 40 miljoen euro vastgoed. Nu zitten we al op 52 miljoen euro voor 19 transacties met een gemiddelde prijs van 2,75 miljoen euro', voegt Stefaan Geerebaert, een nichespeler in het topsegment in Knokke, eraan toe. Het absolute topsegment is een weinig transparante markt. Hij schat dat dit jaar mogelijk al een twintigtal transacties van minimaal 4 miljoen euro gebeurden. Vaak gaat het om doorschuifoperaties bij vermogende families.

We verkochten deze zomer 19 woningen in Knokke tegen een gemiddelde prijs van 2,75 miljoen euro. Stefaan Geerebaert Immo Brown Knokke-Zoute

Nieuwbouw boven

Opvallend is de rush op nieuwbouw, het liefst instapklaar. 'Door het krimpende aanbod van meteen beschikbare nieuwbouwwoningen is dat niet evident', stelt Michael Deroose van de website Luxevastgoed.

Ghelamco lanceerde zes weken geleden het project Lake District in Knokke. '55 van de 162 appartementen zijn nu al verkocht. Ook de verkoop van de projecten Heldenplein (4.500 à 10.000 euro per m²) in Heist loopt als een trein', stelt Gregory De Bisscop van de makelaar Immo Bis.

'Ons project Crown in Knokke is uitverkocht. Ondanks bijna drie maanden van lockdown verkochten we de voorbije zes maanden evenveel als in de zes maanden voordien. Mensen willen zich beschermen tegen inflatie en zijn de grillen van de beurs beu', zegt Adel Yahia van Immobel België.

Duurste eerst

Ongeacht de prijsklasse van een project worden de duurste eenheden van dat project het snelst verkocht. De vermogende Belg is bereid extra te betalen voor meer kwaliteit.

Appartementen op de dijk in Knokke worden verkocht voor 8.000 tot 27.000 euro per vierkante meter. Zelfs voor nieuwe villaresidenties die niet op de dijk liggen wordt tot 18.000 euro per m² neergeteld. Voor de steeds schaarsere bouwgronden wordt in het Zoute 2.500 euro per m² betaald.

Oostende

Het luxevastgoed is elders aan de kust wel van een lagere prijsklasse. 'In Knokke spreek je bij een luxeappartement snel van 1,5 à 2 miljoen euro. In Nieuwpoort begint dat al aan 700.000 à 800.000 euro. Maar in beide steden loopt de verkoop even goed', benadrukt Jan Van De Voorde van POC Partners, een ontwikkelaar gespecialiseerd in luxekustvastgoed.

Nergens wordt aan de kust zo veel gebouwd als in Oostende. 'In juni-augustus verkochten we vorig jaar 58 woningen. Dit jaar zijn er dat 127', luidt het bij Degroote Vastgoed, een belangrijke speler op de middenkust, vooral actief in Oostende. Uit cijfers van de notarissen blijkt dat 5 procent van alle verkopen in het traditioneel goedkope Oostende duurder dan 500.000 euro is.

Duurder

Wordt nieuwbouw duurder verkocht? De meeste spelers ontwijken die vraag. 'We willen daar eerlijk over zijn. Het voorbije kwartaal zijn onze prijzen met 3 à 7 procent gestegen. Jaar op jaar is er een stijging met 5 procent. Dat is uitzonderlijk. Bij een stabiel aanbod en een exponentieel stijgende vraag is dat logisch', zegt David Degroote.

De grootste bezorgdheid is het aanbod. Vooral in Knokke is er een probleem. De ontwikkelaars bieden tegen elkaar op om nieuwe sites binnen te halen. 'De grote uitdaging is op interessante locaties mede-eigenaars ervan te overtuigen een oud gebouw te vervangen door een nieuw', stelt Bart Versluys.

Drie snelheden

Bart Van Opstal, notaris in Oostende, ziet een markt met drie snelheden: het binnenland, de kust en Knokke. 'Corona heeft een tweede verblijf aan de kust extra aantrekkelijk gemaakt. Bovendien willen steeds meer ouderen definitief aan de kust wonen. Vooral het luxesegment profiteert daarvan.'