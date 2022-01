Hoe verloopt een schriftelijke algemene vergadering in een flatgebouw?

Mede-eigenaars van een appartementsgebouw kunnen door de coronamaatregelen niet meer fysiek vergaderen. Wel is het tot eind mei makkelijker schriftelijk beslissingen te nemen.

De wekelijkse schoonmaak van de trappenhal, een onderhoudscontract voor de lift, de werkingsmiddelen of grote renovatiewerken aan de gevel. Het zijn allemaal zaken waarover de mede-eigenaars van een appartementsgebouw op de jaarlijkse algemene vergadering kunnen beslissen. Die vergadering moet verplicht plaatsvinden binnen een vijftiendaagse periode die is vastgelegd in de statuten van het gebouw.

Maar fysiek samenkomen is sinds eind november verboden wegens de coronacrisis. Een algemene vergadering van een appartementsgebouw wordt beschouwd als een privébijeenkomst. Die mag tijdelijk niet meer plaatsvinden. Ook hybride meetings - deels fysiek, deels digitaal - zijn niet toegestaan.

3 De stemformulieren moeten binnen drie weken na verzending bij de syndicus aankomen.

Alleen digitale algemene vergaderingen kunnen nog doorgaan. Die mogelijkheid werd in een eerdere coronagolf gecreëerd en is permanent. Een schriftelijke stemming kan in theorie ook, maar de voorwaarden zijn vaak niet haalbaar. Er moet unaniem gestemd worden en elke mede-eigenaar moet aan de stemming deelnemen.

Op vraag van de vastgoedsector heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) de regels voor schriftelijke besluitvorming tot 31 mei versoepeld. Een gelijkaardige versoepeling bestond al van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021. ‘De mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming geeft syndici ademruimte om tot de besluitvorming over te gaan. De digitale algemene vergaderingen zijn, zeker in grotere appartementen, niet de ideale oplossing’, zegt Kristophe Thijs, de directeur communicatie bij de makelaarsfederatie CIB Vlaanderen. Een schriftelijke besluitvorming wordt vaak gecombineerd met een digitaal infomoment vooraf, om een en ander toe te lichten en vragen van de mede-eigenaars te beantwoorden. Syndici kunnen ook individuele vragen van mede-eigenaars beantwoorden.

Spelregels

De soepeler regels voor schriftelijke besluitvorming gelden tot 31 mei 2022. ‘Beslissingen kunnen worden genomen als meer dan de helft van de eigenaars deelneemt aan de stemming en ze samen minstens de helft van de aandelen bezitten. Dat is dezelfde voorwaarde als voor een fysieke vergadering’, zegt Thomas Soete, vastgoedspecialist bij Soete Advocaten. ‘Juridisch kan de syndicus alleen beslissen of een algemene vergadering schriftelijk doorgaat, maar doorgaans zal hij dat met de raad van mede-eigenaars bespreken.’

Bij een schriftelijke algemene vergadering ontvangt u een brief met enkele vragen, zoals of u de afrekening van de kosten goedkeurt en of u instemt met de voorziene werken. Per agendapunt is er een vraagstelling waar u voor of tegen kunt stemmen.

De stemformulieren moeten binnen drie weken na verzending bij de syndicus aankomen. Bij hoogdringendheid en indien vermeld in de oproep kan dat beperkt worden tot acht dagen. ‘Dat kan bijvoorbeeld voor dringende herstelwerken van schade door een omgevallen kraan of een storm’, zegt Soete.

U ontvangt een brief met vragen zoals of u de afrekening van de kosten goedkeurt en of u instemt met de voorziene werken.

Door de versoepeling gelden voor een schriftelijke stemming dezelfde vereiste meerderheden als voor een fysieke vergadering. Voor de goedkeuring van de rekeningen of wettelijk verplichte werken - zoals de aanpassing van de lift, de brandveiligheid of de verplichte isolatienormen - volstaat een gewone meerderheid van meer dan 50 procent. Voor werken in de gemene delen - zoals de renovatie van de trappenhal of gevel - is een tweederdemeerderheid vereist. ‘Slechts zeer uitzonderlijk kan een schriftelijke besluitvorming niet. Ze is niet toegelaten voor beslissingen waarbij een authentieke akte moet worden verleden, zoals bij een wijziging van de statuten’, zegt Soete.

De syndicus moet notulen opstellen van de schriftelijke besluitvorming. Daarin worden de namen vermeld van de mede-eigenaars die gestemd hebben. Die vermelding komt boven op de reguliere onderdelen van de notulen, zoals de genomen beslissingen, de behaalde meerderheden en de namen van de tegenstemmers of van wie zich heeft onthouden.

De versoepeling van de schriftelijke besluitvorming geldt tot 31 mei 2022. ‘Die datum blijft ook gelden als de regering in de tussentijd de coronamaatregelen zou versoepelen en fysieke algemene vergaderingen weer kunnen’, zegt Thijs. ‘Om rechtsgeldig via de versoepelde methode schriftelijk beslissingen te nemen moeten de stembrieven binnen zijn op 31 mei 2022. Daarna zal opnieuw unanimiteit vereist zijn.’

‘In tegenstelling tot bij de vorige coronagolven voorziet de wet bij deze versoepeling niet in de mogelijkheid om de algemene vergadering uit te stellen tot de volgende vijftiendaagse periode’, zegt Soete. Is er echt geen digitale algemene vergadering of schriftelijke besluitvorming mogelijk, dan kan overmacht ingeroepen worden om de algemene vergadering uit te stellen tot de coronamaatregelen worden versoepeld of opgeheven. De uitgestelde vergaderingen moeten na de opheffing van het verbod op fysieke vergaderingen zo snel mogelijk worden ingehaald.