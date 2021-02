Hoeveel kost het huren van een woning in uw gemeente?

De huurprijzen van woningen in Vlaanderen en Brussel zijn in 2020 maar 2,3 procent gestegen. Dat is de helft minder dan de koopprijzen. Hoeveel kost huren in uw gemeente?

Meer dan de inflatie

De gemiddelde huurprijs van een woning bedroeg vorig jaar 778 euro per maand, blijkt uit cijfers van de Confederatie van de Immobiliën Beroepen (CIB) die De Tijd kon inkijken. Dat is een toename met 2,3 procent, beduidend meer dan de inflatie (+0,7%). In 2019 bedroeg de stijging van de huurprijzen nog 3,7 procent.

Wilt u weten hoeveel de gemiddelde huurprijs in uw gemeente bedraagt? Doorzoek dan onze interactieve kaart met huurprijzen.

Minder verhuringen

Door de pandemie waren er minder huurtransacties in Vlaanderen (-6,4%) en nog minder in Brussel (-12,2%). De daling van het aantal nieuwe contracten door de lockdown in de eerste zes maanden (-17,2%) kon maar deels worden gecompenseerd in de tweede jaarhelft (+2,4%). ‘De makelaars hebben nog lang niet iedereen aan een woning kunnen helpen’, zegt Kristophe Thijs, woordvoerder van de CIB. ‘Toch is van de lange wachtlijsten meteen na de lockdown geen sprake meer’, zegt Johan Krijgsman, CEO van de immoketen ERA.

Nieuw afgesloten contracten De cijfers van de CIB slaan op alle nieuw afgesloten contracten via een vastgoedmakelaar in Vlaanderen (30.000) en Brussel (5.000). Het goedkopere marktsegment, waar de stijging wellicht groter is, is wellicht iets ondervertegenwoordigd.

Huizen in opmars

Ook op de huurmarkt lagen de huizen relatief beter in de markt dan appartementen. De prijsstijging van halfopen bebouwingen (+4,5%), vrijstaande woningen (+3,9%) en rijhuizen (+3,1%) is hoger dan van appartementen (+2,3%).

‘Er is een groot verschil tussen appartementen met en appartementen zonder terras. Voor appartementen met terras noteerden we in ons netwerk een prijsstijging van 7,1 procent. Zonder terras was dat maar 3,4 procent’, zegt Filip Dewaele van Dewaele Vastgoed.

De sterkere huurprijsstijgingen bij huizen is een trend die zich al enkele jaren doorzet. Relatief komen veel minder huizen op de markt dan appartementen. Wie een woning koopt om te verhuren, geeft meestal de voorkeur aan een appartement. Twee op de drie verhuurde woningen via een makelaar zijn appartementen.

Voor de toenemende groep alleenstaanden en eenoudergezinnen is het huren van een appartement vaak het enige financieel haalbare. Dat verklaart ook de sterke stijging van de verhuurprijs van kamers (waar de huurder gedomicilieerd is, geen studentenhuisvesting). In twee jaar was er een toename met 14,3 procent. Met een gemiddelde prijs van 408 euro is dat nog altijd beduidend minder dan voor een studio (492 euro) of een appartement (736 euro).

Vlaams-Brabant steeds duurder

Voor alle types woningen is Vlaams-Brabant de duurste provincie om te huren. In twee jaar zijn de prijzen er gemiddeld met 8,6 procent gestegen. Dat is bijna dubbel zo veel als in Limburg. De gemiddelde huurprijs van een vrijstaande woning is er in één jaar gestegen tot 1.464 euro.

West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie, behalve voor appartementen (695 euro). De gemiddelde huurprijs van een appartement in de tien kustgemeenten bedroeg 750 euro. Elders in West-Vlaanderen was dat maar 649 euro. Dat is minder dan in Limburg, de goedkoopste provincie (683 euro).

Antwerpen duurste Vlaamse centrumstad

Antwerpen is het duurst om te huren. Voor een appartement wordt 942 euro neergeteld, ruim de helft meer dan in Roeselare. Ook in Leuven, Mechelen en Gent ligt de gemiddelde huurprijs boven 800 euro.

Huurrendement staat onder druk

De huurprijzen stijgen gemiddeld meer dan de inflatie, maar volgen de koopprijs van huizen en appartementen niet. Volgens de notarissen stegen de koopprijzen van huizen en appartementen vorig jaar met respectievelijk 6 en 5 procent. Die stijging komt boven op de stijgingen van 2019.