Hogere windmolens, lagere huizenprijzen

De opmerkelijke grafiek van de dag: de impact van windmolens op de huizenprijzen

Not in my backyard. Het letterwoord NIMBY is zowat een reflex geworden voor buurtbewoners en -comités in hun strijd tegen nieuwe windmolens.

Een studie van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam geeft de tegenstanders verse munitie. Staat er een grote windmolen op 2 kilometer of minder van een huis, dan daalt de prijs daarvan tegenover windmolenvrije huizen.

De universiteiten analyseerden in opdracht van de Nederlandse overheid de impact van windmolens op de Nederlandse huizenprijzen tussen 1985 en midden 2019. Vooral na 2011 is er een sterke daling van de prijs: gemiddeld 3 procent. Huizen met een turbine op 500 meter of minder dalen het sterkst (-9,5%).

Het effect van windmolens op de huizenprijzen was bekend. Maar dat ze de prijs zo doen dalen, is nieuw. Dat komt vooral omdat de turbines steeds groter worden. Aan het begin van de eeuw waren ze nog gemiddeld 80 meter hoog, sinds acht jaar is dat gemiddeld 140 meter, wieken inbegrepen. Hogere turbines hebben een grotere slagschaduw en zijn van verder te zien en te horen.