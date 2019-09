Home Invest Belgium belooft minstens stabiel dividend

Home Invest Belgium zag in de eerste zes maanden het nettohuurresultaat met 2,7 procent stijgen tot 12,4 miljoen. Dat is vooral te danken aan de verhuur van opgeleverde bouwprojecten en aan investeringen die vorig jaar gebeurden.

Door een wijziging in de waarderingen stijgt het portefeuilleresultaat fors, van 21,1 naar bijna 34 miljoen euro. Ondanks een lager financieel resultaat (door hogere rentekosten en een wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps) stijgt de nettowinst met bijna 29 procent naar 32,1 miljoen euro.

Meerwaarden

Het management verwacht dat over 2019 een brutodividend zal worden uitgekeerd dat minstens gelijk zou moeten zijn aan dat over het boekjaar 2018, namelijk 4,75 euro per aandeel.

Home Invest verkocht in het eerste halfjaar voor 11,51 miljoen euro vastgoed en realiseerde daarop een uitkeerbare meerwaarde van 5,28 miljoen euro. Dat laatste bedrag is al hoger dan de uitkeerbare meerwaarden die over heel 2018 werden gerealiseerd, met name 3,32 miljoen euro. Die meerwaarden zijn van groot belang bij Home Invest omdat ze helpen om de uitkering van het dividend mogelijk te maken.