Home Invest Belgium koopt Sunparks De Haan

De vastgoedvennootschap neemt samen met Belfius Insurance, de infrastructuurinvesteerder TINC en het infrastructuurfonds DG Infra Yield een meerderheidsbelang in het vakantiepark. De rest is voor de Franse vastgoedfondsenbeheerder Atream.

Home Invest stampte voor de deal een nieuwe vennootschap uit de grond. Daarin is het de grootste aandeelhouder met 50 procent van de aandelen. De rest is voor Belfius Insurance (25%) en de beursgenoteerde infrastructuurinvesteerder TINC (12,5%) en DG Infra Yield (12,5%).

Die nieuwe vennootschap verwerft een meerderheidsbelang van 51,43 procent in Sunparks De Haan. De resterende 48,57 procent komt in handen van een privéfonds in handen van de Franse vastgoedfondsenbeheerder Atream.