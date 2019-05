Home Invest creëert extra vuurkracht met handigheidje

Door eigen vastgoed te waarderen zoals veel andere genoteerde vastgoedbedrijven al deden, maakte de beleggingsportefeuille van Home Invest Belgium een kattensprong in het eerste kwartaal.

Door een technische aanpassing is het vastgoed van Home Invest Belgium in drie maanden met een paar tientallen miljoenen in waarde gestegen. De vastgoedverhuurder is gespecialiseerd in woningen voor gezinnen, en beheert momenteel een portefeuille van ongeveer een half miljard euro.

Het gaat om de manier waarop Home Invest de prijs inschat die het kan krijgen voor zijn grootste stukken vastgoed. Tot dusver ging het bedrijf ervan uit dat hypothetische kopers altijd de registratierechten betalen die van toepassing zijn als een particulier een gezinswoning koopt. In Vlaanderen is dat 7 procent, in Brussel 12,5 procent.

In de realiteit gaat die vlieger niet op voor vastgoedbedrijven die miljoenenprojecten van elkaar overnemen. Financieel directeur Preben Bruggeman verwijst naar een grootschalig onderzoek van vastgoedexperten in samenwerking met de sectorfederatie BE-REIT Association uit 2016. ‘Uit een groot staal van vastgoedtransacties bleek dat gemiddeld 2,5 procent registratierechten werd neergeteld voor transacties van meer dan 2,5 miljoen.’

Bijgevolg verdwijnt de categorie met woningen die tot nu toe meetelden als ‘afzonderlijke eenheden’ uit de bedrijfsbalans. Volgens de boekhouding van Home Invest Belgium bestaan er nu alleen eigendommen met een verwachte verkoopprijs van minder of meer dan 2,5 miljoen euro. Als de koper inderdaad veel minder belastingen betaalt, steekt Home Invest gevoelig meer van de koopsom op zak.

Uit de reacties van vastgoedanalisten valt op te maken dat zij de nieuwe schatting voor dezelfde vastgoedportefeuille aanvaarden als een courante praktijk. Verschillenden van hen verwachten wel dat de dividendgroei sinds 2010 - met 7 procent per jaar de sterkste van alle gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv’s) - niet zal blijven duren.

De herwaardering heeft tot gevolg dat de intrinsieke waarde per aandeel - al het vastgoed samengeteld gedeeld door het aantal aandelen - plots weer in de buurt van de beurskoers ligt. Daarnaast zakt ook de schuldgraad abrupt, van iets meer dan 50 procent eind december naar 46,6 procent drie maanden later.

‘Dat geeft ons ongeveer 40 miljoen euro vuurkracht voor we opnieuw boven 50 procent zitten’, rekent Bruggeman voor. ‘En 110 miljoen tot de schuldgraad 55 procent bereikt.’ Dat is de vork waarop Home Invest altijd al mikte om zijn middelen zo efficient mogelijk in te zetten. Gvv’s - actief in een zeer kapitaalintensieve business - mogen de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen hoe dan ook niet veel hoger laten oplopen.