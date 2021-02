Home Invest doet het voor de 21ste keer

Home Invest Belgium, de specialist van residentieel vastgoed in het Brusselse, maakte ook in het eerste coronajaar zijn reputatie van trage, maar gestage groeier waar. Zowel de vastgoedportefeuille (+2,5%) als het dividend (+2,1%) stegen in 2020 voor de 21ste keer op rij.

Home Invest Belgium tikte 2020 af met een vastgoedportefeuille van 645,63 miljoen euro, een toename met 2,5 procent. Sinds de beursgang van de groep van de familie Van Overstraeten in 1999 is die portefeuille elk jaar in waarde gestegen.



De portefeuille is gefocust op Brussel (67,6%). Home Invest werkt steeds meer aan zijn uitbreiding naar het Wallonië (13,3%), Vlaanderen (9,9%) en Nederland (9,2%).

Covid-19

Ondanks de coronacrisis is het netto huurresultaat toegenomen tot 26,23 miljoen euro (+4,4%) en bleef de gemiddelde bezettingsgraad nagenoeg stabiel. In de portefeuille van meer dan 2.400 wooneenheden bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad in 2020 94,3 procent. De EPRA-winst, de winst gezuiverd volgens de internationale normen, steeg met 15 procent tot 14,6 miljoen euro of 4,44 euro per aandeel.

Schermvullende weergave Sven Janssens, de CEO van Home Invest Belgium, is optimistisch over de huurmarkt, vooral in de grote steden.

Home Invest Belgium is optimistisch over de toekomst van de huurmarkt, zeker in de grote steden. 'Door de demografische toename in grootsteden zien we op die locaties een stijgende vraag naar woongelegenheid. Inwoners hebben steeds meer nood aan flexibiliteit, waardoor ze vaker een huurappartement verkiezen boven een gekochte woning', stelt Sven Janssens, de CEO van Home Invest Belgium.

De vastgoedportefeuille van Home Invest Belgium bestaat voor 89,9 procent uit residentieel verhuurvastgoed. Het is in België de enige beursgenoteerde gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die helemaal focust op de gewone privéwoningmarkt. De nieuwkomer Inclusio mikt op het specifieke marktsegment van mensen die (nog) geen sociale woning kunnen krijgen, maar moeilijk of niet de gewone huurprijs van een woning kunnen betalen.

Meer dan de helft van de portefeuille is jonger is dan tien jaar. Home Invest Belgium laat zijn portefeuille roteren. De verkochte wooneenheden in 2020 gingen de deur uit met een meerwaarde van 5 procent op hun boekwaarde.

Schuldgraad

De schuldgraad is gestegen van 51,4 naar 52,4 procent. De facto wil de groep niet verder gaan dan 55 procent. Dat betekent dat slechts marge is voor zo'n 30 miljoen euro bijkomende engagementen. De groep heeft niet meteen een traditie van kapitaalverhogingen.