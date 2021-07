Hotelgroep Cayman bedroog kopers Ibis in Aalst

Het Gentse hof van beroep heeft de Waalse groep Cayman begin dit jaar veroordeeld voor bedrog bij de verkoop van kamers in het Aalsterse Ibis-hotel. Dat maakt de financiële situatie van het familiebedrijf nog wankeler.

De reputatie van de Henegouwse hotelgroep Cayman, die sinds april in een procedure van gerechtelijke reorganisatie zit, krijgt een ernstige knauw. Het Gentse hof van beroep heeft de groep begin dit jaar veroordeeld voor bedrog bij de verkoop van kamers in het Ibis-hotel in Aalst. Dat blijkt uit het arrest, dat De Tijd kon inkijken.

De nv Lovely, een dochter van de groep Cayman, was jarenlang eigenaar en uitbater van het hotel vlak bij de oprit van de E40. Vanaf 2015 begon Cayman de 80 kamers te verkopen via een grote reclamecampagne, onder meer op de VRT-zender Eén. In verschillende documenten beklemtoonde Cayman het ‘bewezen rendement’ van 7,4 procent of gemiddeld 7 procent. In de praktijk ontvingen investeerders in 2016 en 2017 maar een rendement van gemiddeld 3 procent op hun zogenaamde 'golden investment oplossing'.

Een 35-tal Vlaamse particulieren, die gemiddeld 15.000 euro investeerden, stapten daarop naar de rechtbank. Nadat de klagers in eerste aanleg aan het kortste eind hadden getrokken, kregen ze voor het Gentse hof van beroep wel gelijk. Volgens het hof stelde Cayman het voorgestelde rendement van de investering ‘steeds op onverbloemde (vaak sloganeske) wijze' voor als een echte investering. De groep hanteerde ‘een verkoopstrategie (…) waarbij ze beleggers aantrekt, ondersteund met een bewering die ze dermate zeker formuleert, herhaalt en volhoudt, omringd door namen die voor kwaliteit en betrouwbaarheid staan, waardoor ze als echt overkomt, terwijl ze weet dat het een leugen is'.

De rechtbank verklaarde de gesloten overeenkomsten daarom nietig. Cayman moet de koopprijs volledig terugbetalen aan de klagers, waarna het eigendomsrecht van de kamers terugkeert naar de hotelgroep. Die operatie zal Cayman makkelijk 3 miljoen euro kosten. Onduidelijk is of de groep, die door de gerechtelijke reorganisatie tot oktober beschermd is tegen haar schuldeisers, dat geld kan vinden.

Bovendien krijgt het verhaal mogelijk nog een vervolg. Volgens Serge Van Eeghem, de advocaat van de klagers in Aalst, lokte de groep Cayman op een gelijkaardige manier investeerders voor de verkoop van kamers in een Ibis-hotel in Charleroi. Zaakvoerder Olivier Cayman wil tegenover De Tijd niet reageren op het Gentse arrest. 'Een rendement is variabel. Er zijn altijd ontevredenen', zegt hij uiteindelijk.