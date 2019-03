Huis van AB InBev-Belg Alexandre Van Damme staat te koop

De Brusselse woning van Alexandre Van Damme, een van de rijkste Belgen en het boegbeeld van de Belgische AB InBev-families, staat te koop, vernam De Tijd.

Het is een van de meest luxueuze woningen die vandaag op de markt zijn in België. De woning ligt in de wijk Kastelein (Châtelain) op de grens van de Brusselse gemeenten Sint-Gilis en Elsene.

De verkoop verloopt zeer discreet via de vastgoedmakelaar Sotheby's Realty. De vastgoedtak van het gelijknamige veilinghuis is de specialist in de verkoop van woningen in het absolute luxesegment.

10 miljoen euro

Sotheby's Realty geeft geen commentaar over de identiteit van de verkoper en de vraagprijs, maar de identiteit werd door meerdere bronnen aan De Tijd bevestigd. Op zijn website geeft de makelaar wel een hele reeks foto's van het binnenzicht.

Bij gebrek aan een referentiekader is de schatting geen eenvoudige oefening. Een rondvraag bij experts levert op basis van de foto's en de prijzen in de buurt een vraagprijs van meer dan 10 miljoen euro op.

Het uitzonderlijke woningcomplex, rond een centrale patio, heeft een bebouwde oppervlakte van 2.600 vierkante meter op een terrein van 29 are, inclusief zwembad, zes garageplaatsen en conciërgegebouw. Het is gebouwd naar een ontwerp van Andrée Putman en oogt als nieuw.

Zwitserland

Het nieuws van de verkoop komt niet echt als een verrassing. In 2016 raakte bekend dat de altijd discrete miljardair Alexandre Van Damme (56) ging verhuizen naar Chésereux, bij Genève in Zwitserland. Tot die verhuis rond was, srtond het Brusselse adres op heel wat officiële aktes van bedrijven waarin Alexandre Van Damme actief was of is.

Naar verluidt zou de invloedrijke ondernemer zijn verhuisd deels om fiscale redenen en deels om privacyredenen. Van Damme hecht zeer veel belang aan zijn privacy.

Met een indirect belang van meerdere procenten is Van Damme waarschijnlijk de grootste individuele Belgische aandeelhouder van AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld. Hij is ook aandeelhouder en bestuurder bij de fastfoodketen Burger King. Voorts zit hij in het kapitaal van de voedingsreus Kraft Heinz en is hij een van de hoofdaandeelhouders van de koffiereus Jacobs Douwe Egberts. Hij bezit ook zowat 5 procent van de aandelen van de voetbalclub RSC Anderlecht.

De verhuis en de verkoop van zijn woning veranderen volgens onze informatie niets aan zijn zakelijke belangen in België. Sinds zijn verhuis pendelt hij met een privéjet naar Brusssel.

Vraag naar luxe

Woningen met een vraagprijs in de buurt van 10 miljoen euro blijven in België zeer uitzonderlijk. Volgens onze informatie is het Kasteel van Olsene vandaag de woning met de hoogste vraagprijs: 20 miljoen euro.