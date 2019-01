Huizen 5 procent duurder in 2018

2018 was opnieuw een grand cru voor de woningmarkt. De prijzen van huizen (+4,7%) stegen duidelijk meer dan die van appartementen (+1,8%).

De onrust op de financiële markten, de regeringscrisis en de geopolitieke onzekerheid in de wereld deerden de woningmarkt niet in 2018. Zowel de woningprijzen als de volumes braken records. De vastgoedactiviteitsindex van de notarissen noteerde in het laatste kwartaal van 2018 op zijn hoogste peil ooit.

Huizen

Gemiddeld telde de Belg vorig jaar 251.584 euro (+4,7%) neer voor een woonhuis in België. Na aftrek van de inflatie (2,2%) bleef een reële prijsstijging van 2,5 procent over. ‘Dit is de eerste betekenisvolle groei in vijf jaar’, benadrukt notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be.

In vijf jaar tijd namen de huizenprijzen met 10,9 procent toe. In die periode dikte de inflatie met 7 procent aan.

Ook de vastgoedeconoom Sven Damen concludeerde vorige week op basis van cijfers van de makelaar ERA dat de prijzen van huizen opnieuw sneller stijgen. Hij zag een stijging in alle Vlaamse provincies, met een uitschieter in Antwerpen. Daar werd een huis 5,4 procent duurder tot 293.227 euro.

Appartementen

De prijzen van de appartementen in België stegen in 2018 minder snel. De gemiddelde toename met 1,8 procent tot 220.095 euro ligt lager dan de inflatie (2,2 procent). We kunnen dus spreken van een lichte daling in reële termen.

‘De kopers verkiezen nieuwbouwappartementen en zijn almaar minder bereid voor bestaande appartementen, die vaak nog renovatiekosten vergen, de initiële vraagprijs te betalen’, verklaart van Opstal. In vijf jaar tijd was er wel een stijging met 10,1 procent. Daarmee moeten appartementen nauwelijks onderdoen voor huizen.

De prijs voor een kamer extra in een appartement loopt fors op. Een appartement met twee slaapkamers kostte vorig jaar gemiddeld bijna een derde meer dan een flat met één slaapkamer. Voor een appartement met drie slaapkamers, betaalt de koper nog eens een derde meer dan voor een met twee slaapkamers. In Brussel betaalt de koper in dat geval bijna 42 procent of net geen 100.000 euro meer.

Recordvolumes

Nooit noteerden de notarissen een grotere vastgoedactiviteit (+1,6%) in België dan in 2018, hoger dan in de vorige recordjaren 2016 en 2017. Vooral de stijging in Wallonië (+5,5 procent) was opvallend. Het vierde kwartaal was het beste ooit.

‘De hervorming van de verkooprechten Vlaanderen had geen impact op de prijs, maar ook niet op het aantal vastgoedtransacties. Over het hele jaar bleef na een aarzelende start het aantal vastgoedtransacties uiteindelijk in Vlaanderen gelijk aan het volume in 2017’, zegt van Opstal.

Jongeren

Ruim 45 procent van alle aankopen gebeurt de jongste jaren door jongeren (tot 35 jaar). Ze grijpen de kans om met een relatief goedkoop woonkrediet een woning te kopen.