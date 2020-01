Huizen in Brussel in een jaar tijd 25.000 euro duurder

De woningmarkt in België brak in 2019 alle records. Door de woonbonusrush kende Vlaanderen de sterkste stijging in het aantal transacties (+11%). De grootste prijsstijgingen werden in Brussel genoteerd, zowel voor huizen (+5,5%) als appartementen (+5,7%).

2019 gaat voor de verkopers van woningen de geschiedenis in als een très grand cru. Er was sprake van een uitzonderlijk stevige rugwind dankzij de historisch lage rentevoeten, het spaarboekje dat niets meer opbrengt en een gunstig economisch klimaat.

Deadlines

Twee deadlines eind 2019 gaven de woningmarkt nog een extra stroomstoot.

‘Verhuurders in heel het land hebben vorig jaar nog snel hun oudere huurwoning verkocht, in plaats van ze te renoveren. Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe verplichtingen, zoals dubbele beglazing, dakisolatie en rookmelders’, zegt Bart van Opstal, notaris en woordvoerder van Notaris.be.

In Vlaanderen gaf de anticipatie op de afschaffing van de woonbonus nog een bijkomende boost in het vierde kwartaal. De afschaffing werd eind september aangekondigd.

Nooit geziene volumes

Sinds de lancering van hun barometer tien jaar geleden noteerden de notarissen nog nooit zo veel transacties. In 2019 waren er in heel België 8,9 procent meer transacties dan in 2018 en bijna de helft meer dan bij de start van de index.

Door de rush op de woonbonus was er in Vlaanderen een stijging met 10,8 procent. In het laatste kwartaal waren er zelfs een kwart meer transacties.

Het aantal verkochte huizen nam met 34 procent toe, dat van appartementen met 10 procent. Dat komt omdat appartementen veel meer worden verkocht om te verhuren. Wie verhuurt, heeft meestal al een eigen woning en komt niet aanmerking voor de woonbonus.

Niet alleen de rush op de woonbonus speelde een rol. Ook in Brussel (+ 6,3%) en Wallonië (+6,0%) stegen de transacties naar nieuwe recordniveaus, ondanks de afwezigheid van een woonbonuseffect.

Huizen pieken in Brussel

De prijs van het gemiddeld woonhuis steeg in België met 4,2 procent, een pak meer dan de inflatie (1,4%). Een woonhuis kostte gemiddeld 262.196 euro, 11.000 euro meer dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor inflatie is er sprake van een prijsstijging van 7.500 euro.

De prijsstijging voor huizen was het grootst in Brussel (+5,5%). In Vlaanderen en Wallonië ging het om respectievelijk +3,6 procent en +3,7 procent. Met een gemiddelde prijs van 478.603 euro kostte een huis in Brussel beduidend meer dan in Vlaanderen (287.353 euro) en Wallonië (196.335 euro).

De prijzen van Brussel worden extra opgedreven door de verstedelijking en het feit dat er zeer weinig huizen bijkomen.

De huizenprijzen stegen in alle provincies.

Appartementisering in Vlaanderen

De gemiddelde prijs van een appartement steeg in België met 4 procent tot 228.566 euro.

De prijsstijging was ook voor appartementen hoger in Brussel (+5,7%), dan in Vlaanderen (+3,8%) en Wallonië (+2,0%).

De massale appartementisering in Vlaanderen lijkt op het eerste gezicht niet meteen tot een overaanbod te leiden en zette een neerwaartse druk op de prijzen.

Analisten schrijven de sterkere prijsstijging in Brussel deels toe aan de sterke groei van de bevolking. Onze hoofdstad is een van de snelst groeiende hoofdsteden in Europa. Dat effect wordt nog vergroot door de problemen die ontwikkelaars ondervinden om er vergunningen te krijgen.

De gemiddelde prijs van appartementen steeg in alle provincies. Limburg is de goedkoopste, West-Vlaanderen de duurste. In de provincie Antwerpen (+14,1%) lag de prijsstijging de voorbij vijf jaar dubbel zo hoog als in West-Vlaanderen (+8,3%).

Verdunning

De verdunning van de gezinnen en de toename van het aantal eenpersoonsgezinnen laten zich ook voelen in de prijsevolutie van de appartementen. De prijs van een appartement met een kamer steeg in België met 3,4 procent, die met twee slaapkamers met 3,8 procent. De gemiddelde prijs van een appartement met drie slaapkamers bleef stabiel. Kopers betalen gemiddeld 30.000 euro meer voor een extra kamer.

2020

Het is uitkijken naar 2020. In Vlaanderen leidde de rush op de woonbonus tot een inhaaleffect in 2019. Het terugvaleffect is al even voorspelbaar. Dat was al in december zichtbaar. In de eerste twee weken van 2020 waren er een kwart minder transacties dan in dezelfde periode een jaar eerder. 'Pas over een paar maanden zal duidelijk zijn hoeveel er overblijft na de terugval en of de lager volumes op de prijzen wegen’, besluit notaris Van Opstal.