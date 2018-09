Huizenprijzen Malta stijgen het snelst ter wereld

Niet langer Hongkong, maar Malta heeft wereldwijd de sterkst aantrekkende woningmarkt. In een jaar tijd werd residentieel vastgoed er 16,9 procent duurder.

Een sterke economische groei van 6,6 procent en een aantrekkende techindustrie doen de vraag naar vastgoed in Malta boomen. Omdat het woningaanbod die evolutie niet kan bijhouden, schieten de prijzen omhoog. In het tweede kwartaal van dit jaar was residentieel vastgoed 16,9 procent duurder dan een jaar geleden.

Het eiland in de Middellandse Zee heeft de sterkst stijgende vastgoedmarkt ter wereld, blijkt uit een prijsvergelijking door de vastgoedconsultant Knight Frank. Malta wipt over Hongkong, de duurste huizenmarkt ter wereld, waar woningen in een jaar tijd nog eens 15,9 procent duurder werden.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Sinds 2009 stond Hongkong tien kwartalen bovenaan in de ranking van sterkste stijgers. Analisten verwachten dat de stijgende rente de vastgoedmarkt in Hongkong zal afkoelen. Ook de onzekerheid over een handelsoorlog tussen de VS en China drukken het investeringsenthousiasme in Hongkong.