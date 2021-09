Huizenrush stuwt winst Immobel

De projectontwikkelaar zag de nettowinst met 37 procent stijgen over de eerste helft van 2021. 'We hebben goed gescoord', blikt CEO Marnix Galle terug. Hij voorziet in een stijging van het dividend tussen 4 en 10 procent.

Immobel is een projectontwikkelaar die ernaar streeft 75 procent van de portefeuille te wijden aan residentieel vastgoed en de rest aan kantoren. Dat is zowat het tegenovergestelde als bij sectorgenoot Atenor. 'Het residentiële luik moet recurrente inkomsten bieden. Dat was over de eerste jaarhelft het geval', zegt CEO en grootaandeelhouder Marnix Galle.

Dankzij de 'sterke residentiële inkomsten op alle markten' bleef de terugval van de bedrijfsopbrengsten beperkt tot 14 procent. De bedrijfsopbrengsten bedroegen 183,8 miljoen euro. De brutobedrijfswinst nam daarentegen met 6 procent toe en de nettowinst zelfs met 37 procent. Vooral de divisie Immobel Home - 'de huisjes' - boert sterk en verwacht de doelstellingen voor dit jaar met 20 procent te overtreffen. 'Door corona is de vraag naar tweede woningen en woningen in buitenwijken gestegen', klinkt het.

Verzuring

Corona heeft ook negatieve gevolgen voor Immobel. Er is vertraging in het vergunningenbeleid omdat vergaderingen werden uitgesteld. 'Een aantal vergunningen die we in de tweede jaarhelft van 2021 hadden verwacht, zouden pas in 2022 verkregen worden. Die vertragingen worden gecompenseerd door de sterke verkoop van woningen', klinkt het.

Volgens Galle is er ook een indirect effect van corona. 'Het heeft de verzuring in bepaalde delen van de bevolking vergroot. Dat leidt tot meer verzet tegen projecten. Aan ons om de baan op te gaan en met die mensen te spreken', zegt Galle.

Biedt het residentiële luik recurrente inkomsten, dan moeten de kantoren de kers op de taart zijn, legt Galle uit. Die kers verwacht de CEO in de komende 15 maanden. Hij noemt enkele voorbeelden. 'Het MULTI-gebouw in het Brusselse centrum is volledig verhuurd en klaar voor verkoop volgend jaar. Een mooi project in het centrum van Parijs komt voor verkoop in aanmerking. En een flagshipgebouw in Warschau komt volgend jaar in aanmerking.'

Dividend