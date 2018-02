Huurinkomsten Xior stijgen met twee derden

Xior verhoogde in 2017 de bezettingsgraad met een half procentpunt tot 97,9 procent en het gemiddelde huurrendement van 5,6 naar 5,7 procent. Tegelijkertijd verdubbelde de waarde van de vastgoedportefeuille vol studentenkoten bijna (+84%), na een kapitaalverhoging in het midden van het jaar. Door dat alles steeg het nettohuurresultaat met 67 procent of ruim twee derden, in absolute cijfers.

De winst per aandeel steeg van 1,17 naar 1,43 euro. Omdat die winst voor een minder groot deel (84 ipv 98,3%) wordt uitbetaald, gaat het dividend van 1,15 euro bruto naar 1,2 euro bruto. Dat biedt, voor een vastgoedaandeel, een mager nettorendement van 2,7 procent in verhouding tot de slotkoers van donderdagavond. Het brutodividend van 1,2 euro werd al maanden geleden, en nu bevestigd.

Het geld van de kapitaalverhogingen vloeide naar nieuwe projecten in Nederland. Daardoor is Xior nu in meer dan dubbel zoveel steden aanwezig bij onze Noorderburen (12), dan in Vlaanderen en Brussel( 5). Het aantal koten loopt minder ver uiteen: in ons land zijn dat er 2.233, in Nederland 3.011.