Huurprijs appartement voor het eerst boven 700 euro

De gemiddelde huurprijs voor een appartement in Vlaanderen steeg vorig jaar met 3,2 procent tot 719 euro. De huurprijs voor appartementen in Brussel is geëxplodeerd. In een jaar was er een toename met 5,7 procent tot 1.106 euro.

Vrijwel overal in Vlaanderen en Brussel stijgen de huurprijzen. Over alle woontypes heen is er in Vlaanderen een toename met 3,7 procent, blijkt uit de huurbarometer van CIB Vlaanderen (Confederatie van Immobiliënberoepen in Vlaanderen) die De Tijd kon inkijken. De CIB-barometer is gebaseerd op een analyse van 37.755 nieuwe huurcontracten (waarvan 31.973 in Vlaanderen die in 2019 werden afgesloten via de bemiddeling van een bij CIB aangesloten vastgoedkantoor).

De cijfers zijn een zeer goede en actuele weerspiegeling van de markt. Omdat het goedkopere 'ondersegment' verhoudingsgewijs minder via een kantoor wordt verhuurd, kan er een lichte vertekening zijn aan de onderkant van de markt.

De opvallendste trends in 2019:

1. Beduidend hogere stijging dan de inflatie

3,7 % Stijging huurprijzen In Vlaanderen stegen de gemiddelde huurprijzen van alle woningtypes samen vorig jaar met 3,7 procent. Dat is 2,3 procentpunt meer dan de inflatie.

In 2019 stegen de huurprijzen in Vlaanderen met 3,7 procent. Dat is beduidend meer dan de inflatie (+1,4 procent). Dat is niet ongewoon. Bij bestaande huurcontracten kan de huurprijs in het contract enkel worden geïndexeerd. Bij de cijfers van CIB gaat het uitsluitend om nieuwe contracten, waar het spel van vraag en aanbod op het moment van het afsluiten van het contract voluit speelt.

Op langere termijn stegen de huurprijzen in Vlaanderen gemiddeld 1 à 1,5 procent meer dan de inflatie. Met een reële stijging van 2,3 procent zit de stijging daar dit jaar duidelijk boven. Er is veel meer nieuwbouw op de markt en er is fors gerenoveerd door eigenaars. Dat zet een opwaartse druk op de huurprijzen.

2. Woonhuizen doen het beter dan appartementen

Vlaanderen wordt in sneltempo 'geappartementiseerd'. Twee op de drie verhuurde woningen zijn vandaag appartementen. Om een hogere huurprijs te kunnen vragen, moet men wel niet in dat marktsegment stappen. De huurprijzen van kamers (+9,1 procent), vrijstaande woningen (+7,4 procent) en villa's (+4,7 procent) stijgen beduidend sneller dan die van appartementen (+3,2 procent). De beperkste prijsstijgingen zijn er voor studio's (+2,7 procent) en rijhuizen (+2,7 procent). Voor een kamer wordt gemiddeld 390 euro neergeteld, voor een villa 1.741 euro.

3. Huurprijzen in Brussel door het dak

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is één groot verstedelijkt gebied. De appartementen (83% marktaandeel) en studio's (6%) domineren er veel meer de markt dan in Vlaanderen. Over alle woontypes heen is er een stijging van de huurpijzen met 6,3 procent.

De huurprijzen van appartementen stijgen er met 5,7 procent. Dat is beduidend meer dan een appartement in Vlaanderen. In Brussel betaalt men voor een appartement gemiddeld 400 euro meer dan in Vlaanderen. De huurprijs van de steeds schaarsere rijwoning in Brussel noteert 10,7 procent hoger. Een rijhuis huren in Brussel (1.681 euro) is bijna zo duur als het huren van een villa in Vlaanderen (1.741 euro).

4. Ukkel is het duurst in Brussel

916 Antwerpen Antwerpen-stad is met een gemiddelde huurprijs van 916 euro de duurste stad van Vlaanderen voor het huren van een appartement.

Het ene Brussel is het andere niet. Appartementen in Brussel zijn het duurst in Sint-Pieters-Woluwe (1.234 euro), Ukkel (1.226 euro) en Oudergem (1.201 euro). Dat zijn niet toevallig gemeenten waar veel expats wonen.

Er zijn nog slechts zes Brusselse gemeenten met een huurprijs onder 1.000 euro. De goedkoopste gemeente is Jette (757 euro), de enige gemeente waar de huurprijs (-1%) is gedaald. Daarna volgen Anderlecht, Laken, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Agatha-Berchem.

5. Vlaams-Brabant is Vlaanderen niet

De huurprijzen van woningen in Vlaams-Brabant (+6,9%) stijgen beduidend sneller dan in de andere Vlaamse provincies (+2 à 3%).

De markt van de halfopen bebouwingen, vrijstaande woningen en de villa's heeft een groot aandeel. In de rand rond Brussel worden die woningtypes nog vrij vaak verhuurd, in hoge prijscategorieën. Er is een grote vraag naar die woningen door expats. In een jaar is de huurprijs van een villa in Vlaams-Brabant met 15 procent gestegen tot 2.100 euro.

6. Antwerpen is de duurste stad

De huurprijs van een appartement is in geen enkele centrumstad zo hoog als in Antwerpen-stad (postcode 2000, 916 euro). Er blijft een duidelijk verschil met Leuven (847 euro). Mechelen (789 euro) en Gent (776 euro) delen de derde plaats. Drie van die vier steden zijn universiteitssteden, waar pas afgestudeerden vaak blijven hangen.

De drie West-Vlaamse centrumsteden zijn het goedkoopst. In Roeselare bedraagt de gemiddelde huur maar 591 euro.