'Huurprijzen zullen niet dalen'

'Dat komt onder meer omdat kandidaat-kopers verwachten dat de vastgoedprijzen zullen dalen', zegt Dewaele. Ze verwachten door even de kat uit de boom te kijken hun droomwoning goedkoper op de kop te kunnen tikken. Daarnaast speelt ook de onzekere financiële situatie een rol in die afwachtende houding, aldus Dewaele. Ruim 1,2 miljoen Belgen zitten momenteel in de tijdelijke werkloosheid, waardoor ze minder verdienen. Ook zijn heel wat ondernemingen gesloten, waardoor zelfstandigen zonder inkomsten zitten.

Rush op huurmarkt

De vastgoedmarkt is zwaar getroffen door de coronalockdown. Plaatsbezoeken zijn niet meer mogelijk, waardoor de sector nagenoeg volledig stilligt. 'Normaal verkopen wij een 50-tal woningen per week, nu zijn er dat nog twee of drie. We kunnen perfect alles digitaal afsluiten. En met een virtuele rondleiding kan een kandidaat-koper zich een beeld van een woning vormen. Maar dat is onvoldoende om een definitieve beslissing te nemen.'