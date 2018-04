Iets meer winst voor Cofinimmo

Cofinimmo zag de huurinkomsten in het eerste kwartaal lichtjes stijgen, van 52,3 tot 52,7 miljoen euro. Ook het nettoresultaat van de kernactiviteiten ging licht hoger, van 30,3 naar 31,3 miljoen euro. De beste maatstaf om de activiteit van een vastgoedbedrijf in te schatten, de EPRA-winst, steeg van 1,44 tot 1,47 euro per aandeel.