Immobel boekt beste resultaat in 156 jaar

De vastgoedontwikkelaar Immobel zette in 2019 het beste resultaat uit zijn geschiedenis neer. De winst was even groot als in de drie voorgaande jaren samen. Recessie of niet, ook 2020 ziet er veelbelovend uit.

In deze onzekere tijden had Marnix Galle, uitvoerend voorzitter van Immobel , geen tijd voor euforische beschouwingen bij de beresterke resultaten. 'We zijn bijzonder waakzaam. We monitoren ons 'business continuity plan' zeer actief. Wat is de impact van de coronacrisis? Komt er een recessie? Maar tot nu toe zien we echt geen enkele impact op onze vastgoedbusiness.'

Galle heeft als geen ander ervaring met plotse externe schokken die kaarten helemaal door elkaar kunnen schudden. Door de financiële crisis moest hij als CEO van Allfin (dat later Immobel overnam) jaren keihard vechten om een paar honderd miljoen euro te recupereren van klanten. 'De situatie vandaag is helemaal anders. Er is geen systeemcrisis. Dat belet niet dat we voorbereid zijn op moeilijkere tijden. In de vastgoedsector is er vandaag een groot zelfvertrouwen. Bij sommigen is dat vandaag misschien wel wat te groot', aldus Galle.

Polen

De 150 miljoen euro aan cash op de balans van Immobel kan heel wat schokken opvangen. 'Nog belangrijker is wat we aanbieden: 75 projecten in zes landen. Onze kernlanden zijn België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Allemaal topliggingen in West-Europese steden in democratische staten. En er is een belangrijke component residentieel. De wereld mag in brand staan, er is altijd nood aan woonprojecten op toplocaties.'

Sinds zijn aantreden bij Immobel in 2016 worden de bestaande projecten van de groep in Polen nog afgewerkt. In tegenstelling tot bedrijven als Atenor en Ghelamco heeft Immobel minder vertrouwen in Oost-Europa.

Schuldgraad

Dankzij de mooie resultaten in 2019 - een nettowinst van 102 miljoen euro, een stijging met 80 procent - kon ook het eigen vermogen in een jaar met een kwart worden verhoogd tot 428 miljoen euro. Het rendement van het eigen vermogen ging in een jaar van 18,5 procent naar 29,7 procent. Dat is het dubbele van de 15 procent die Immobel op langere termijn nastreeft.

Het dividend over 2019 wordt met 10 procent opgetrokken tot 2,66 euro per aandeel. Het is de derde stijging op rij met 10 procent. De doelstelling is het dividend jaarlijks met 4 à 10 procent te verhogen.

De vraag is in welke mate Immobel het groeiritme van de voorbije jaren kan aanhouden. Immobel is er in elk geval in geslaagd de geraamde waarde van de pijplijn aan projecten uit te breiden van 3,8 miljard euro naar 4,5 miljard euro. De schuldgraad bedroeg eind 2019 56 procent. In principe kan Immobel tot 70 procent schuldfinanciering gaan.

Nimby

Galle verwacht veel van de uitbouw van de activiteiten in Frankrijk na de volledige overname vorig jaar van Nafilyan & Partners. 'Ik verwacht dat onze activiteiten in Frankrijk binnen vijf jaar groter zullen zijn dan in België.'

Maakt het veel verschil uit of België en de andere Europese markten in recessie gaan? 'Niet echt. Vergeet niet dat er op dit ogenblik met moeite 1 procent groei was. Een paar kwartalen wat in het rood maakt het verschil niet.'