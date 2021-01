Immobel haalt vers geld op bij grote beleggers

De projectontwikkelaar verkoopt via een private plaatsing 262.000 eigen aandelen. De operatie moet ruim 15 miljoen euro in het laatje brengen.

De handel in Immobel werd dinsdagmorgen opgeschort. Institutionele beleggers krijgen de kans om in te schrijven op 262.000 aandelen die de groep zelf bezit. Dat komt overeen met 2,6 procent van het huidige kapitaal.

Tegen de slotkoers van gisteren zou de operatie 17,8 miljoen euro opleveren. Maar een private plaatsing gebeurt doorgaans tegen een korting, waardoor het bedrag allicht eerder rond 16 miljoen euro zal liggen. De aandelen zullen meteen recht geven op het volledige dividend over het boekjaar 2020, dat wordt goedgekeurd op de algemene vergadering van april 2021.

Coucke

Immobel zegt met het geld bijkomende projecten te willen financieren, die het al op het oog heeft in België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

In december haalde Immobel al 6,4 miljoen euro op door 100.000 eigen aandelen te verkopen aan Alychlo van investeerder Marc Coucke. Dat gebeurde tegen 64,40 euro per aandeel. Coucke stapte ook in een nieuw Belgisch vastgoedfonds van Immobel.