Immobel herontwikkelt hoofdzetel Proximus

De vastgoedontwikkelaar Immobel zal de bekende Proximus-torens in Brussel kopen en herontwikkelen. In één toren is er plaats voor ontspanning en wonen.

Proximus en Immobel zullen samen de torens in de Brusselse Noordwijk herontwikkelen tot een 'groenere campusachtige site', staat donderdag in een persbericht in een reactie op een artikel in L'Echo. Proximus ging het nieuws normaal vrijdag bekendmaken, samen met de kwartaalresultaten, maar Immobel moest door het artikel sneller schakelen.