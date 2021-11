Immobel kan starten met Spaans megaproject

De vastgoedontwikkelaar Immobel heeft de eerste goedkeuringen op zak om van start te gaan met de ontwikkeling van een megaproject aan de Spaanse kust. Het is goed voor een investering van 740 miljoen euro.

Een vijfsterrenhotel van de bekende Four Seasons-groep, twee beachclubs, een restaurantdorp, een hoop villa's en appartementen, en alles pal op het stand van Marbella. Dat moet, als alles goed gaat, het Four Seasons Marbella Resort tegen 2025 omvatten.

Het megaproject krijgt een stevige Belgische tint. De beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar Immobel mag, samen met het Amerikaanse Fort Partners, de spade in de grond steken. De twee onderhandelen al sinds 2018 over het project, waarmee een investering van 740 miljoen euro gemoeid is.

De plannen komen een belangrijke stap dichter bij hun uitvoering. Het stadsbestuur van Marbella heeft het licht op groen gezet voor het 'gedeeltelijk stedenbouwkundig plan'. Daarmee is de kogel nog niet defintief door de kerk, maar kunnen de andere belangrijke stedenbouwkundige procedures in een stroomversnelling raken. Immobel heeft het over 'een belangrijke mijlpaal'.

De ontwikkeling, op bijna 80.000 vierkante meter, kan als alles goed gaat in 2023 beginnen. De eerste woningen zouden in 2025 opgeleverd worden.

Grote namen

Het ontwerp van de site is van de gerenommeerde Amerikaanse architect Richard Meier, die instond voor de architectuur van iconische gebouwen als het Getty Center in Los Angeles en het Museum voor Hedendaagse Kunst in Barcelona. Het interieur van het hotel en de beachclubs is dan weer in handen van de interieurontwerpers Tara Bernard en Martin Brudnizki, terwijl de groenzones worden uitgetekend door landschapsarchitect Patrice Marchel.

Met het Amerikaanse Fort Partners heeft Immobel een ervaren partner aan boord. Het bedrijf uit Miami ontwikkelde eerder al de Four Seasons-hotels in Miami Beach, Palm Beach en Fort Lauderdale.

Internationalisering

Het megaproject wordt de eerste keer dat Immobel op Spaanse bodem een schop in de grond steekt. Het past perfect in de strategie om internationaal de vleugels uit te slaan, zegt Immobel-CEO Marnix Galle. De uitstraling van het project kan bovendien dienen als een opstap naar meer. 'Dankzij dit project staat Immobel op de eerste rij om meer opportuniteiten op te sporen op de Spaanse markt.'