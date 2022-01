Immobel schakelt hoger in duurzame herontwikkeling vastgoed

De vastgoedontwikkelaar Immobel wil via een nieuw vehikel residentieel en kantoorvastgoed duurzaam herontwikkelen in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. De groep wil daar op middellange termijn via verschillende fondsen enkele miljarden voor ophalen.

Immobel ontwikkelde zich de jongste jaren tot een van de grootste specialisten voor grootschalige stadsvernieuwingsprojecten in ons land. Het herontwikkelde onder meer de hoofdzetels van de vroegere ASLK en de chemiegroep Solvay in Brussel. Maar de groep is ook actief in Frankrijk, Duitsland, Polen en Spanje.

Eind 2020 lanceerde de vastgoedgroep een nieuw fonds van 200 miljoen euro voor de bouw en de herontwikkeling van duurzame kantoorgebouwen in België en Luxemburg. Het heeft intussen al 80 miljoen euro van de beoogde 200 miljoen opgehaald. Bij de investeerders zit onder meer Alychlo, het investeringsvehikel van Marc Coucke. Die stopte het fonds 10 miljoen euro toe. Hij is ook aandeelhouder van Immobel zelf.

Het Belux-fonds heeft al drie investeringen gedaan: de hoofdzetel van de oliegroep Total en die van de auteursrechtenorganisatie Sabam in de Europese wijk in Brussel en het Scorpio-gebouw in Luxemburg.

Stadscentra

Volgens hetzelfde principe - en om nog meer in te zetten op duurzame verstedelijking en transformatie - richt Immobel nu een nieuw vehikel op: Immobel Capital Partners.

Net als bij het Belux-fonds ligt de focus op stadscentra die de mogelijkheid bieden nieuwe duurzame en slimme woon- en werkomgevingen te creëren in de buurt van centrale zakenwijken. Maar het speelveld van Immobel Capital Partners is groter. Met het nieuwe vehikel mikt Immobel op het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. Ook de omvang is van een andere orde. 'Het is de bedoeling op middellange termijn een paar miljard op te halen bij externe investeerders en bij Immobel', zegt de vastgoedontwikkelaar.

