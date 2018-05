Immobel stapt in omstreden Land Invest

De beursgenoteerde vastgoedgroep Immobel krijgt een stevige voet tussen de deur in de Antwerpse vastgoedmarkt. Het verwerft een belang van 30 procent in het omstreden Land Invest.

De beursgenoteerde vastgoedgroep Immobel verwerft een belang van 30 procent in de Antwerpse projectontwikkelaar Land Invest Group, die onlangs herdoopt werd tot Urban Living Belgium. Ze krijgt daardoor toegang tot de Slachthuissite, een van de grootste herontwikkelingsprojecten van de stad.

De Slachthuissite is een grote lap grond van 18 hectare in de buurt van het Sportpaleis, waarop 2.400 woningen zijn gepland. Het is het kroonjuweel van het noodlijdende vastgoedbedrijf Land Invest.

Eerder dit jaar raakte bekend dat Dirk Cavens (61), de sterke man achter de projectontwikkelaar Triple Living, erin geslaagd was de twee omstreden spilfiguren bij het noodlijdende Land Invest, Erik Van der Paal en Marc Schaling, uit te kopen. Begin deze maand bereikte Triple Living ook een deal met het Luikse pensioenfonds Ogeo voor de overname van zijn 50 procent. Zo verwierf het 100 procent van de aandelen.

Marnix Galle

Nu blijkt dat bijna een derde van de aandelen in Land Invest Group wordt doorgeschoven naar het beursgenoteerde vastgoedbedrijf Immobel van Marnix Galle (54), die al langer een voet tussen de deur probeert te krijgen in de Antwerpse vastgoedmarkt. Met zijn instap in Land Invest komt hij nu langs de grote poort binnen.

Voor ons is Urban Living Belgium een ander bedrijf dan Land Invest. Marnix Galle Voorzitter van Immobel

Immobel doet een gouden zaak. De vastgoedontwikkelaar, die dit jaar 155 jaar op de Brusselse beurs noteert, stond onder zijn vroegere aandeelhouders zwakker in Vlaanderen. De Antwerpse metropool, die er tegen 2030 zo’n 35.000 inwoners bij krijgt, is een gedroomde groeimarkt voor de Brusselse ondernemer Galle, de zoon van de gewezen socialistische minister Marc Galle en de echtgenoot van Michèle Sioen, oud-VBO-voorzitster en CEO van het textielbedrijf Sioen.

Immobel heeft heel wat kennis in huis en het heeft sinds het aantreden van Galle als hoofdaandeelhouder vier jaar geleden een opmerkelijk parcours afgelegd. De komst van de streng gecontroleerde beursgenoteerde partner moet, net als de naamsverandering, de bedenkelijke reputatie van Land Invest doen vergeten.

De Antwerpse projectontwikkelaar, met lobbyman Van der Paal en zijn zakenpartner Schaling als sleutelfiguren, lag maandenlang onder vuur wegens de vermeende nauwe banden met het stadsbestuur. Het vastgoedbedrijf wankelde ook op het randje van de afgrond door interne ruzies en acute geldnood.

Orde op zaken

Immobel deinsde er eerst voor terug in het vroegere Land Invest te stappen. ‘Maar Triple Living Group heeft orde op zaken gesteld’, zegt Galle. ‘Voor ons is Urban Living Belgium een ander bedrijf.’

Ook bij Triple Living wordt benadrukt dat bij Land Invest met een propere lei wordt gestart. ‘We trekken een streep onder het verleden.’ De groep, een joint venture tussen de vastgoedfamilies Cavens en Paeleman (elk 50%), was aanvankelijk slechts geïnteresseerd in het verwerven van de Slachthuissite.

400.000 Het vroegere Land Invest heeft een grondbank waarop 400.000 vierkante meter vastgoed kan worden ontwikkeld.

Omdat Land Invest steeds meer in opspraak kwam en liquiditeitsproblemen kreeg, opteerde Triple Living voor de volledige overname van de groep. Het bedrijf is een van de grootste private residentiële ontwikkelaars van het land. Dit jaar bracht het 850 woningen op de markt. Er werken 85 medewerkers. Triple Living Group is ook de ontwikkelaar van de wijk Nieuw-Zuid in Antwerpen. Daar worden, gespreid over tien tot vijftien jaar, 2.500 woningen gebouwd.

Diepe zakken

De groep van de families Cavens en Paeleman is een speler met diepe zakken. Door Immobel als minderheidsaandeelhouder aan boord te nemen kunnen beide families aan risicospreiding doen. ‘De financiële middelen die we ter beschikking hebben, kunnen zo ook blijven inzetten in andere projecten’, zegt Jeff, de zoon van vastgoedbaron Dirk Cavens, die met Stefan Paeleman de groep Triple Living leidt.

Profiel Immobel: beursgenoteerd sinds 1863, kreeg in 2014 Marnix Galle als meerderheidsaandeelhouder met 58,8 procent van het kapitaal. Beurskapitalisatie: 500 miljoen euro. Aantal medewerkers: 100. Triple Living: opgericht in 2009 als 50-50 joint venture van de families Cavens en Paeleman. Ontwikkelt sinds 2010 project Nieuw Zuid in Antwerpen (2.500 woningen). Aantal medewerkers: 85.

Land Invest, of Urban Living Belgium, beschikt over een van de grootste grondbanken in Vlaanderen. Het ontwikkelingspotentieel wordt op 400.000 vierkante meter geraamd. De Slachthuissite in Antwerpen, goed voor 220.000 vierkante meter, is het grootste binnenstedelijk residentieel project dat in Vlaanderen in de pijplijn zit.

De terreinen rond de Damwijk, vlak naast de Slachthuishallen, waren ooit een erg levendige plaats met allerlei populaire vleesrestaurants. Het Antwerpse stadsbestuur wil die plek nieuw leven inblazen. AG Vespa, het stedelijke vastgoedbedrijf, koos daarvoor Land Invest als voorkeurspartner.