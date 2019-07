Immobel versnelt zijn opmars in Frankrijk

De vastgoedontwikkelaar Immobel neemt een jaar vroeger dan gepland de volledige controle over de Parijse vastgoedgroep Nafilyan. Dat levert de groep vanaf volgend jaar in een klap 200 miljoen euro meer omzet op.

Immobel voert het tempo van zijn buitenlandse expansie op, met Frankrijk als belangrijk doel. Een jaar vroeger dan gepland verwerft Immobel alle aandelen van de Franse ontwikkelaar Nafilyan, die actief is in en rond Parijs.

De groep rond voorzitter en CEO Marnix Galle wilde al langer een stevige voet aan de grond in Île-de-France, de regio rond Parijs en veruit de belangrijkste vastgoedmarkt in Frankrijk. Het verkoos daarom een lokale speler over te nemen die kon fungeren als bruggenhoofd voor een stevige uitbouw van de activiteiten van Immobel in de regio.

Appartementen

Nafilyan werd pas opgericht in 2014, maar groeide snel uit tot een belangrijke ontwikkelaar van appartementen en woningen in groep in en rond Parijs. In 2018 verkocht Nafilyan 822 wooneenheden, goed voor een omzet van 170 miljoen euro en met een grondreserve die op meer dan 2.200 woningen wordt geraamd. Omdat grond er zo duur is, hebben de ontwikkelaars relatief kleine grondreserves.

130 miljoen Overnamebedrag Het precieze overnamebedrag werd niet genoemd, maar we kunnen ervan uitgaan dat het lager is dan 130 miljoen euro.

In december 2017 nam Immobel als test een participatie van 15 procent, maar kondigde meteen ook aan in twee bijkomende stappen alle aandelen te willen verwerven: eerst 36 procent in de loop van 2019 en nog eens 49 procent in 2020. Deze week werd in een klap de resterende 85 procent van de aandelen overgenomen.

Het precieze overnamebedrag werd niet genoemd. Bij de instap in 2017 werd wel bekend gemaakt dat de overnameprijs 'nooit meer dan 130 miljoen euro' kon zijn. We kunnen ervan uitgaan dat het bedrag, mede door de vervroegde overname, beduidend lager is. De financiering is geen probleem.

Schuldgraad

De schuldgraad van Immobel zit in de buurt van 50 procent. Immobel is geen gereglementeerde vastgoedvennootschap en heeft dus meer vrijheid om zijn schuldgraad te laten evolueren. Door de sterke winststromen zal op het eind van het jaar het eigen vermogen worden versterkt.

Door de volledige overname kunnen geen tegengestelde belangen ontstaan en kan het dochterbedrijf veel makkelijker en sneller worden gestroomlijnd op de leest van het moederbedrijf.

Het is niet meteen duidelijk waarom de overname is versneld. Door de volledige overname kunnen geen tegengestelde belangen ontstaan (het management blijft wel aan boord) en kan het dochterbedrijf veel makkelijker en sneller worden gestroomlijnd op de leest van het moederbedrijf. Galle wil hoe dan ook een versnelde uitbouw van de activiteiten van de groep, in het bijzonder in het buitenland.

Naast Frankrijk zit Immobel ook in Duitsland, Spanje, Polen en Luxemburg. In Parijs is Immobel ook actief met France Tertiaire. Het bouwt er de 100 meter hoge woontoren Eden met 263 luxeappartementen.

Brussel

Immobel blijft ook bezig op de Brusselse markt. Het kocht samen met Whitewood het Muntcentrum (62.000 vierkante meter), de huidige zetel van Bpost en de administratieve diensten van de stad Brussel. En het verwierf het gebouw Commerce 46 (62.000 vierkante meter) in de Europese wijk.