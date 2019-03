Immobel ziet jaarwinst maal vijf gaan

Sterke cijfers voor woonprojecten in België, Luxemburg en Polen en de verkoop van een kantoorgebouw in Warschau hielpen de Belgische vastgoedontwikkelaar vorig jaar aan een recordresultaat.

De groep belooft haar aandeelhouders een dividend uit te keren van bruto 1,26 procent per aandeel. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder.

Overgangsjaar

Dat zijn stevige percentages, die deels ook te verklaren zijn door het feit dat Immobel zijn winst fors zag dalen in 2017. De vastgoedgroep zat toen in een overgangsjaar, waarin meerdere nieuwe woonprojecten werden gestart in België, Luxemburg en Polen en de structuur van het bedrijf werd gestroomlijnd.

Dat werpt nu dus zijn vruchten af, want volgens Immobel steeg de verkoop van woonprojecten in België, Luxemburg en Polen met 38 procent. Bovendien cashte de vastgoedgroep stevig op de verkoop van haar historische Cedet-kantoorgebouw in de Poolse hoofdstad Warschau. Immobel verkocht dat gebouw voor 129,5 miljoen euro aan een Aziatisch fonds. Bijdragen uit joint ventures in België en Luxemburg gaven de nettowinst nog een extra boost.