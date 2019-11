Immomakelaars willen loon kandidaat-huurders opvragen

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars erkent dat het een gevoelig thema is, 'maar we zouden er veel tijd mee besparen'.

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), het controle- en tuchtorgaan van de sector, pleit ervoor duidelijke regels op te stellen. Nu vraagt zo'n 55 procent van de immomakelaars voor of tijdens het plaatsbezoek naar het inkomen van kandidaat-huurders, wat soms tot problemen leidt. Hoewel de Vlaamse huurwetgeving vaag blijft over welke documenten in welke fase opgevraagd kunnen worden, vindt de Gegevensbeschermingsautoriteit dat dat in de contactfase niet mag. De tuchtkamer van het BIV heeft de neiging die laatste te volgen.