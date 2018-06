Immoweb lanceert vastgoedsite voor rijken

In Frankrijk bestaat Belles Demeures al 30 jaar. Daar is er een aanbod van bijna 23.000 Europese luxe-eigendommen. De Franse site behoort net als Immoweb tot de groep Alex Springer.

De panden op de Belgische versie bevinden zich in België, maar ook in Frankrijk en andere regio's. De hoogste vraagprijs voor een optrekje in ons land op de site is momenteel 12,95 miljoen euro. Het gaat om een luxueus herenhuis in Etterbeek uit 1850 met 70 kamers.