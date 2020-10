In nauwe schoentjes door tomeloze bouw van sociale woningen

Ondanks een krappe kas en een zware schuldenlast bleef de huisvestingsmaatschappij ABC de voorbije jaren tientallen miljoenen euro’s investeren in sociale woningen. Die bouwwoede dreigt haar de das om te doen.

De Vlaamse overheid draait ABC de duimschroeven aan. De sociale huisvestingsmaatschappij, die ruim 2.090 sociale woningen beheert in Antwerpen en Gent, is onder ‘financiële curatele’ geplaatst. Ze mag geen enkele vastgoedaankoop meer doen zonder goedkeuring van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de kredietverstrekker van de sector, en ze moet inzage geven in al haar lopende gunningsdossiers.

Die opmerkelijke maatregel komt er omdat ABC de voorbije jaren tientallen miljoenen euro’s heeft geïnvesteerd in de aankoop van gronden en in de bouw van huurwoningen, ondanks een krappe kas en een torenhoge schuldenlast. Daardoor is de financiële gezondheid grondig verzwakt. Als niet tijdig wordt ingegrepen, dreigt die onder de drempelwaarde te zakken.

Eigenlijk kan de huisvestingsmaatschappij ABC niet meer verder zonder het overheidsinfuus.

Het is niet de eerste keer dat ABC, dat in de top 20 van de grootste spelers in Vlaanderen staat, tegen de lamp loopt. In september vorig jaar kreeg het al een stevige waarschuwing. Toen formuleerde de VMSW diverse bezwaren bij de aankoop van een perceel in Gent en twee terreinen in Antwerpen, waarop 55 sociale woningen zouden worden ontwikkeld. De VMSW stelde de financiële haalbaarheid van die projecten in vraag, maar keurde ze toch goed omdat ABC anders in ernstige problemen dreigde te komen.

Het in 1951 opgerichte ABC - toen voluit de Antwerpse Bouwcoöperatie - is een buitenbeentje in de sector. Het is een van de weinige coöperatieve huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen, want ruim 90 procent van de aandelen is in handen van de bewoners. Zij zijn de eigenaars, maar ze hebben nauwelijks inspraak.

De werkelijke leiding van ABC is in handen van Mieke Dupont (47), die bij haar aantreden in 2017 diverse medewerkers zag vertrekken. Sommigen werden ontslagen, anderen gingen weg uit onvrede, met veel verlies van kennis en ervaring tot gevolg. Ook twee diensthoofden verdwenen en werden niet vervangen, waardoor het feitelijke roer in handen kwam van één persoon: de directeur. Dupont wordt daarin bijgestaan door Bob Van Passen (66), een gepensioneerd oud-kaderlid van het energieconcern Engie, die al 21 jaar de raad van bestuur voorzit.

Weinig betrokkenheid

De andere bestuursleden zijn vooral huurders met een laag inkomen, werkloos of gepensioneerd met weinig kennis over hoe een sociale huisvestingsmaatschappij moet worden gerund. Van betrokkenheid is ook weinig sprake. Op de jongste jaarvergadering kwamen amper 53 coöperanten opdagen, goed voor 7 procent van alle aandelen.

De wortels van ABC, dat zo’n 40 medewerkers in dienst heeft, liggen op Antwerpen Linkeroever. Halverwege de jaren 90 smolt de coöperatie samen met een andere speler in Gent, waardoor ze nu een patrimonium van huurwoningen beheert, vooral hoogbouwflats, verspreid over Antwerpen (1.860) en Gent (240). Een groot deel dateert van de jaren 70 en is aan renovatie toe.

16 miljoen De financiële buffer van ABC bedraagt amper 16 miljoen euro. Daartegenover staat een schuldenberg van 148 miljoen euro.

Visitatiecommissie op bezoek

In 2018 kreeg ABC een onafhankelijk comité van experts op bezoek - de visitatiecommissie - om de werking en de financiële gezondheid van de huisvestingsmaatschappij door te lichten. Dat leverde een erg kritisch rapport op met een groot aantal verbeterpunten. Zo beschikte de maatschappij over te weinig geld om haar verplichtingen op korte termijn na te komen.

Ook de financiële buffer waarop ABC in geval van nood kan terugvallen, bleek krap. Die bedraagt 16 miljoen euro, waarvan een groot stuk uit subsidies bestaat. Daartegenover staat een schuldenberg van 148 miljoen euro. Dat zijn de kredieten die de overheid heeft toegekend en die over de volgende jaren moeten worden terugbetaald.

Ondanks die krappe kas en torenhoge schuldenlast bleef ABC de voorbije jaren fors uitbreiden en investeren. In de voorbije zes jaar gaf het bijna 80 miljoen euro uit aan nieuwbouw, renovatie of de aankoop van terreinen en gebouwen.

Veel nieuwbouwprojecten

ABC dreigt zich ‘failliet te kopen’, stellen ingewijden. Het aantal nieuwbouwprojecten dat de huisvestingsmaatschappij in de pijplijn heeft zitten, is enorm: het is een van de meest ambitieuze spelers in Vlaanderen. Eind 2019 stond de teller op 26, goed voor minstens 561 huurappartementen of eengezinswoningen en een totaalbudget van 62 miljoen euro. Die miljoenenfactuur kan nog oplopen, omdat sommige dossiers niet zijn meegerekend.

Het probleem is dat die bouwwoede niet resulteert in voldoende extra inkomsten. ABC kon in de voorbije drie jaar wel een zevental renovatiedossiers opleveren, goed voor circa 300 sociale woningen, maar het slaagde er niet in ook maar één nieuwbouwproject af te werken. Het aantal verhuurbare woningen groeide dus niet in de afgelopen drie jaar, ondanks de vele miljoenen die daarin worden geïnvesteerd.

Twee vastgoedprojecten van ABC liggen al jaren stil, omdat de stad Antwerpen weigert een bouwvergunning af te leveren. Het gaat om 100 appartementen en 18 eengezinswoningen aan de Tijl Uilenspiegellaan en 43 huurappartementen met 26 parkeerplaatsen aan de Kistemaeckersstraat. Het ene project ligt aan de linkeroever van de Schelde en het andere aan de rechteroever, maar in beide gevallen weigert de stad het aantal sociale woningen in die wijken op te krikken. Ze wil meer spreiding.

Bouw uitgesteld

Daarnaast is de bouw of renovatie van 292 appartementen en 37 eengezinswoningen voor onbepaalde duur geblokkeerd of uitgesteld, omdat ernstige problemen zijn opgedoken. Bij een project aan de Varenstraat in Wondelgem vindt de VMSW dat meer huurappartementen nodig zijn om alles rendabel te maken. En voor een bijna afgewerkte sociale huurflat aan Dok Noord in Gent heeft de Raad van State onlangs de bouwvergunning vernietigd.

ABC moet intussen wel al volop geld betalen om de ontwikkeling van die projecten te financieren. Dat gebeurt met zogeheten bulletleningen of snel verkrijgbare leningen bij de VMSW, waarop een jaarlijkse rente moet worden betaald tot een aannemer is aangesteld.

Erelonen

Daarnaast heb je de lopende erelonen van architecten en andere adviseurs die ABC moet voorfinancieren met eigen middelen. Ook dat kan aardig oplopen. Zo werd al 700.000 euro gespendeerd aan de renovatie van een hoogbouwflat aan de Tijl Uilenspiegellaan, een project dat opnieuw moest worden aanbesteed en dat al zeven jaar stilligt.

‘ABC maakt kosten voor de aankoop van gronden en panden, maar de realisatie loopt door diverse oorzaken vertraging op’, stelden de experts in hun visitatierapport vast. Met als gevolg dat broodnodige inkomsten uitblijven.

Van een strikte cijfermatige controle was de jongste tijd ook weinig sprake. ‘De financiële gezondheid van ABC verzwakt jaarlijks’, concludeerden de experts in hun visitatierapport. Daar komt bij dat de werkingskosten van ABC te hoog zijn om in aanmerking te komen voor een cruciale subsidiestroom van miljoenen euro’s die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt aan woonmaatschappijen die verhuren aan mensen met lage inkomens.

De organisatie moet dringend bijgestuurd worden, aldus de experts. Dus vroegen ze in 2018 aan de toenmalige Vlaamse minister van Wonen, Liesbeth Homans (N-VA), om aan ABC een verbeterplan op te leggen. Dat gebeurde ook. Eind vorig jaar werd dat plan ingediend, maar in april keurde de minister het af wegens ‘niet concreet genoeg en onvoldoende meetbaar’. ABC kreeg de vraag zijn huiswerk over te doen.

Intrekking van erkenning

Het kabinet van Matthias Diependaele (N-VA), de huidige minister van Wonen, volgt het dossier met argusogen. De uiterste datum voor ABC om het herwerkte plan in te dienen was zaterdag, maar naar verluidt zou dat al halverwege september zijn gebeurd. ‘We beoordelen het dossier binnen de maand’, laat het kabinet weten. Verdere stappen zoals het onder voogdij plaatsen van de maatschappij ‘door een bestuurder ad hoc aan te stellen’, een ‘verplichte fusie’ of zelfs een ‘intrekking van erkenning’ worden niet uitgesloten.