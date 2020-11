Inclusio gaat naar de beurs

Xavier Mertens (links) wordt per 1 januari opgevolgd als CEO van Inclusio door Marc Brisack. Beiden stonden in het verleden aan het hoofd van beursgenoteerde vastgoedgroepen, respectievelijk Home Invest Belgium en Ascencio.

Voor het eerst in vijf jaar verwelkomt de Brusselse beurs een nieuwe vastgoedgroep. Het buitenbeentje Inclusio hoopt bij de belegger 60 miljoen bij te tanken.

Van Xior in 2015 was het geleden: een beursintroductie van een nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) uit eigen kweek op Euronext Brussel.

Inclusio is in zijn branche een buitenbeentje. Wat Triodos is voor de banken, wil Inclusio zijn voor de GVV’s. Het zal de eerste GVV zijn die actief is in vastgoed met een sociaal karakter. Het heeft een totaal ander profiel dan bedrijven die eerder dit jaar naar de beurs van Brussel trokken, zoals het antisnurkbedrijf Nyxoah en de specialist in digitale facturen UnifiedPost.

Drie pijlers

Inclusio ontwikkelt zijn vastgoedportefeuille volgens drie pijlers. De eerste is betaalbare huurwoningen voor Sociale Verhuurkantoren (SVK’s), gemeenten, en OCMW’s. Tweede pijler is infrastructuur die aangepast is aan personen met een handicap. Ten slotte is er de 'sociale infrastructuur', zoals scholen, kinderdagverblijven en opvangcentra voor asielzoekers.

‘Onze fundamentele maatschappelijke doelstelling gaat gepaard met het nastreven van een voldoende hoog huurrendement’, benadrukt Xavier Mertens, CEO van Inclusio.

Rendement

Het gemiddelde brutohuurrendement op de reeds operationele portefeuille bedraagt 4,2 procent. Dat is niet aan de hoge kant. Het is wel een vastgoedinvestering met een zeer laag risicoprofiel. Met SVK’s sluit Inclusio langetermijnovereenkomsten. Die kunnen rekenen op steun van de overheid, die zo een nijpend tekort aan betaalbare huurwoningen vult. De kans op huurverlies door leegstand is voor Inclusio bijgevolg zeer klein.

898 portefeuille Inclusio verhuurt op dit ogenblik 898 woningen verspreid over 49 locaties

Het management gaat er van uit over het boekjaar 2021 een dividend van 2 procent uit te kunnen keren. Over het boekjaar 2020 wordt geen dividend voorzien. Inclusio is eigenaar van 49 sites in elk van de drie gewesten, met 898 woningen plus sociale infrastructuur.

Eind augustus bedroeg de reële waarde van deze vastgoedportefeuille 141 miljoen euro (waarvan 123 miljoen euro aan operationele activa). Op basis van de reeds ondertekende contracten zal de operationele portefeuille verder toenemen tot ongeveer 230 miljoen euro tegen 2023.

De nieuwe raad van bestuur zal bestaan uit negen leden. Drie vertegenwoordigen de huidige referentiehouders (verzekeraar Intégrale en Belfius Insurance en de overheidsholding FIF-FSI). Nog eens drie zijn gereserveerd voor de drie promotoren waarmee Inclusio in de toekomst gaat werken (Imofig, Kois en Re-Vive). Er zijn ook drie onafhankelijke bestuurders waaronder voorzitter André Bosmans.

Inclusio wil maximaal 60 miljoen euro ophalen. Dit deels bij de Belgische spaarder en deels bij groter beleggers in Europa. Investeerders hebben zich al geëngageerd om voor 10,5 miljoen euro in te schrijven.

Managementwissel

Inclusio werd in 2014 opgericht door Degroof Petercam, Kois en Re-Vive. Van bij de start werd gespeeld met de idee van een beursgang. Die optie werd deze zomer extra naar voren geschoven bij de aankondiging van de CEO-wissel. Per 1 januari wordt Xavier Mertens (ex-Home Invest Belgium) opgevolgd door Marc Brisack (ex-Ascencio).

Degroof Petercam is aangesteld als global coördinator. Samen met Belfius zal het optreden als joint-bookmaker.