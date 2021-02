Inclusio ligt op schema voor eerste dividend

Inclusio , actief in de sector van het sociaal vastgoed, zag de huurinkomsten in 2020 bijna verdrievoudigen tot 4,57 miljoen euro. Verder steeg de reële waarde van de vastgoedbezittingen van 97,5 naar 150,8 miljoen euro, een toename van 54 procent. De klim van de huurinkomsten en de gestegen waarde van de vastgoedportefeuille zijn te verklaren door de vele investeringen die in de loop van het jaar zijn gedaan. Inclusio kocht in december Immo Cognaux, de eigenaar van 20 appartementen in de voormalige kazerne Major Cognaux in Verviers.