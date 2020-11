Inclusio met steun ziekenkassen naar de beurs

Beleggers kunnen vanaf vandaag tegen 21,40 euro per aandeel intekenen op aandelen van Inclusio, de eerste vastgoedgroep die zich toelegt op wonen met een sociale inslag. Ook enkele ziekenkassen ondersteunen de beursgang.

Inclusio wil maximaal 2,8 miljoen euro nieuwe aandelen uitgeven. Als dat lukt levert dat tegen de intekenprijs van 21,40 euro per aandeel bruto ongeveer 60 miljoen euro op.

Minstens een kwart van de aangeboden aandelen worden voorbehouden voor private beleggers, waarvan minstens 10 procent voor de Belgische markt. De intekenperiode loopt tot 8 december, al kan de intekenperiode vervroegd worden afgesloten. Indien de vraag groter is dan het aanbod, krijgen de intekenaars bij Belfius en Bank Degroof Petercam, die de operatie begeleiden, een preferentiële behandeling.

De eerste notering van Inclusio is voorzien voor 10 december. Het is na Hyloris, Nyxoah en Unifiedpost de vierde beursintroductie op Euronext Brussel dit jaar.

Het is sinds de beursintroductie van Xior in 2015 geleden dat beleggers op Euronext Brussel nog eens kunnen intekenen op een nieuwkomer in het vastgoedsegment. Inclusio is evenwel een buitenbeentje. Het wil betaalbaar wonen voor kwetsbare groepen combineren met een redelijk rendement en een laag risico.

Integrale

De belangrijkste aandeelhouders zijn vandaag de verzekeringsmaatschappij Integrale (24,6%) en het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (14,3%), een volle dochter van de federale investeringsmaatschappij FPIM. Zij schrijven niet in op de kapitaalverhoging waardoor hun participatie, in het geval van een volledige plaatsing, daalt tot respectievelijk 14,8 procent en 8,6 procent.

Het prospectus geeft mee dat de verzekeringsmaatschappij Integrale in het kader van de versteviging van zijn financiële basis, waarvoor de Nationale Bank ijvert, het aandeelhouderschap van Inclusio mogelijk zal verlaten in de komende maanden. De lockdownperiode van 180 dagen moet hoe dan ook worden in acht genomen.

Belfius Insurance, de derde grootste aandeelhouder op dit ogenblik met 6,6 procent, volgt de kapitaalverhoging in verhouding tot zijn participatie, waardoor zijn participatie dus niet verwatert.

10,5 miljoen euro engagementen Enkele nvesteerders hebben zich geëngageerd om samen onvoorwaardelijk voor 10,5 miljoen euro in te tekenen op de beursgang.

Belfius Insurance is een van de grote investeerders die zich hebben geëngageerd om samen onvoorwaardelijk voor 10,5 miljoen euro in te schrijven. Ook de ontwikkelaars Re-Vive, Kois en Imofig (Degroof Petercam), die in de toekomst de projecten voor Inclusio zullen uitbouwen, verwerven een kleine participatie. Dat is een vergoeding voor de herinkoop, deels in aandelen, van hun maatschappij ReKoDe door Inclusio.

Het onvoorwaardelijk engagement van 10,5 miljoen euro moet er voor zorgen dat Inclusio niet in de problemen komt, indien de beursintroductie geheel of gedeeltelijk zou mislukken. Waarnemers gaan er evenwel van uit dat - zeker in het huidig vastgoedvriendelijk beursklimaat - de beursgang van de Triodos van de vastgoedsector vrij vlot zal verlopen.

Ziekenkassen

Ook een consortium van enkele ziekenkassen werkt aan die operatie mee. MC Assure, Nationaal Hulpfonds-Fonds National d'Entraide en Maatschappij van Onderlinge Bijstand Verzekeringen CM-Vlaanderen, hoesten in elk geval samen 5 miljoen euro op. Dat is goed voor een participatie van 3,25 procent in de het genoteerde Inclusio.