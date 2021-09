Inclusio ziet huurinkomsten met de helft groeien

Inclusio, de ontwikkelaar van sociale woningen die in december naar de Brusselse beurs trok, gooit met zijn eerst halfjaarcijfers sinds de notering meteen hoge ogen. Het blijft op schema om het vooropgestelde dividend te halen.

Inclusio, dat vooral over de taalgrens sociale woningen bouwt, kon zijn nettohuuropbrengsten in het eerste halfjaar met de helft opkrikken tot 3 miljoen euro, met een bezettingsgraad van 97,6 procent. Daarmee ligt het min of meer op schema om over heel 2021 de vooropgestelde 6,3 miljoen euro te halen.

Op 30 juni was de waarde van het vastgoed in portefeuille gestegen naar 188,5 miljoen euro, tegenover 150,8 miljoen eind 2020. Met de aankoop van de Société d’Habitations in Doornik haalde Inclusio in juni in één klap 123 wooneenheden en een project van 13 bijkomende wooneenheden binnen. Het betaalde daar 15,2 miljoen euro voor.

Het bedrijfsresultaat groeide eveneens met 48 procent, tot 2,6 miljoen euro. Daardoor kan Inclusio onderaan op de resultatentabel uitpakken met een uitkeerbare winst van 1,6 miljoen euro. Daarvan mag de belegger in mei rekenen op 0,44 euro per aandeel, net boven wat het bedrijf vooropgesteld had.

Sociale stempel

Inclusio is de allereerste gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) op de Brusselse beurs met een uitgesproken sociale stempel. Het ontwikkelt sociale woningen en infrastructuur voor mensen met een beperking en verhuurt die vervolgens via socialeverhuurkantoren.

Inclusio bracht in december 2,8 miljoen nieuwe aandelen naar de beurs. Met een intekenprijs van 21,40 euro per aandeel haalde het ongeveer 60 miljoen euro op. De nettowaarde per aandeel bedroeg 21,22 euro.