Inno-eigenaar koopt Chrysler Building

De Chrysler Building, een van de bekendste wolkenkrabbers in Manhattan, is met verlies verkocht. Eén van de kopers is de eigenaar van Galeria Inno.

De wolkenkrabber van 77 verdiepingen werd voor 150 miljoen dollar gekocht door het fonds RFR van de New Yorkse vastgoedinvesteerder Aby Rosen en Signa, één van de grootste Europese vastgoedspelers, meldt het persagentschap Reuters.

Een investeringsfonds dat beheerd wordt door de golfstaat Abu Dhabi had in de zomer van 2008 nog zowat 800 miljoen dollar betaald om 90 procent van de aandelen van het gebouw in handen te krijgen. Zij maken dus verlies bij de verkoop.

Signa, de investeringsmaatschappij van de Tiroolse selfmademan René Benko, maakt zo haar debuut op de Amerikaanse vastgoedmarkt. Signa, opgericht in 1999, heeft een Europese vastgoedportefeuille van 14 miljard euro, vooral in Duitsland, Oostenrijk en Italië. De groep fuseerde vorig jaar zijn retailactiviteiten (Karstadt) met de warenhuisketen Kaufhof, eigendom van het Canadese HBC in een nieuwe jointventure, met Signa als meerderheidsaandeelhouder. Kaufhof is het moederbedrijf van het Belgische Galeria Inno.

Signa en RFR sloten eerder al deals, onder andere in Duitsland.

De verkoop komt op een moeilijk moment voor kantorenvastgoed in New York, en dan in het bijzonder in Manhattan.