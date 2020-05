Interparking-CEO: 'We krijgen klappen, maar zijn solide genoeg'

Door de coronacrisis zien parkinguitbaters een groot deel van hun inkomsten verdwijnen. Het Belgische Interparking krijgt klappen. 'Maar we zijn solide. Zelfs als de moeilijke situatie van april blijft doorgaan, kunnen we nog een jaar autonoom verder’, zegt CEO Roland Cracco.

Sinds de lockdown midden maart begon, nam de Belg slechts een handvol keer zijn auto voor een (beperkte) verplaatsing. Shoppen en een betaalparking inrijden? Dat lijkt iets uit een ver verleden.

'Ik zal het niet ontkennen. Corona slaat gaten in onze inkomsten', beaamt Roland Cracco, de CEO van Interparking. 'In veel landen zijn we sinds het begin van de coronacrisis 70 à 80 procent van onze omzet kwijt. Maar de situatie verschilt van land tot land. Duitsland, Nederland en Oostenrijk voerden de lockdown op hun eigen manier in. In die landen is het omzetverlies beperkt tot 40 à 50 procent.'

Kerncijfers Interparking Omzet: 468 miljoen euro. Recurrente brutobedrijfswinst: 142 miljoen. Bedrijfswinst: 85,5 miljoen. Nettowinst: 39 miljoen. Aantal werknemers: 2.500. Aantal parkings: 956. Aanwezig in 9 landen. Aandeelhouders: AG Real Estate (51%), APG (39%), familie De Clercq (10%).

Om het verlies aan inkomsten te compenseren nam Interparking verschillende maatregelen. Het haalde cash van zijn buitenlandse dochters naar de Belgische moedergroep, stelde zijn dividenduitkering (in totaal 25 miljoen euro) uit en voerde voor de helft van zijn 2.500 Europese werknemers tijdelijke werkloosheid of een equivalent systeem in - met een gedeeltelijke tegemoetkoming van het bedrijf. Interparking is in negen Europese landen actief.

'We verwachten dat de situatie beetje bij beetje normaliseert', zegt Cracco. 'In de zomer zullen meer mensen allicht in eigen land blijven. En in China, waar het ergste van de pandemie achter de rug lijkt, grijpen mensen uit voorzorg massaal weer naar individuele transportmiddelen. Dat zal in ons voordeel spelen. Ik schat - met onze huidige kennis van zaken - dat we eind dit jaar opnieuw op zo’n 90 procent van onze capaciteit zullen draaien.'

Houdt de moeilijke situatie van de maand april met zijn strenge lockdown nog lang aan, dan kan Interparking 'overwinteren' tot het tweede kwartaal 2021 van zonder bij zijn aandeelhouders te moeten aankloppen, meent de CEO. Die aandeelhouders zijn de vastgoedtak van de verzekeraar AG (51%), het Nederlandse pensioenfonds APG (39%) en de oprichtersfamilie De Clercq (10%).

Bergamo

Interparking is niet alleen aanwezig in stadscentra, maar baat ook veel ziekenhuisparkings uit. Daar lopen de parkings - helaas, zou men durven zeggen - niet leeg. Maar de groep maakt daar geen misbruik van, integendeel. 'In Bergamo, dat in een van de meest getroffen regio’s van Italië ligt, hebben we al onze inkomsten gestort aan het lokale ziekenhuis. En op onze andere ziekenhuissites hebben we maatregelen genomen ten voordele van het verzorgend personeel. We steunen ziekenhuizen financieel, maar ook met mondmaskers en beschermkledij', luidt het.

468 miljoen Omzet Interparking boekte vorig jaar 468 miljoen euro omzet, 5 procent meer dan het jaar ervoor.

Interparking is het afgelopen jaar fors gegroeid in Italië. Het nam rond het Romeinse ziekenhuis Gemelli - waar onder meer de paus verzorgd wordt - de uitbating van 17 parkings over. Het kocht ook parkings in Frankrijk, Duitsland en Polen. De teller stond eind vorig jaar op 956, tegenover 933 een jaar voordien.