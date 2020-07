Intervest O&W heeft weinig last van coronacrisis

De verhuurder van kantoren en magazijnen behaalde in de eerste jaarhelft lagere resultaten, maar aan de coronacrisis is dat slechts in geringe mate te wijten.

Intervest Offices & Warehouses zag de huurinkomsten in het eerste halfjaar met 6 miljoen terugvallen tot 29,5 miljoen euro. In de overeenkomstige periode van 2019 ontving het bedrijf een eenmalige verbrekingsvergoeding van 5,2 miljoen euro omdat huurder Medtronic in Oudsbergen vroegtijdig vertrok. Dat verklaart grotendeels de daling van de huurinkomsten. Een tweede oorzaak is de verkoop van drie logistieke sites eind 2019. Intervest is de opbrengst aan het herinvesteren, maar de nieuwe ontwikkelingen brengen nog niet meteen huurinkomsten op. Het bedrijf kende ook beperkte huurkortingen toe wegens de coronacrisis.

Door de lagere huurinkomsten en hogere vastgoedkosten zakte de EPRA-winst (de winst uit de strategische operationele activiteiten, red.) met een kwart tot 18,9 miljoen euro. Per aandeel komt de EPRA-winst uit op 0,76 euro tegen 1,03 euro in het eerste halfjaar van 2019. Voor het hele jaar bevestigt Intervest de in mei gegeven prognose: een EPRA-winst tussen 1,60 en 1,65 euro per aandeel en een stabiel brutodividend (1,53 euro).