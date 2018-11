Intervest O&W versterkt positie in Nederland

Op het bedrijvenpark Flight Forum nabij de luchthaven van Eindhoven koopt Intervest Offices & Warehouses een tweede logistiek gebouw.

Begin juli kondigde Intervest O&W aan het distributiecentrum Silver Forum te hebben verworven in Eindhoven. Dit pand, dat op het terrein van Eindhoven Airport ligt, omvat 24.300 m² opslagruimte en 5.900 m² kantoren. Het distributiecentrum is al meer dan 15 jaar verhuurd aan ASML, de wereldmarktleider in de productie van machines voor de chipindustrie.

Op hetzelfde terrein gaat vastgoedontwikkelaar Kero Vastgoed nu een tweede, aanpalend gebouw realiseren van 21.000 m² dat Gold Forum is gedoopt. Het zal architecturaal en functioneel een geheel vormen met Silver Forum. Op die manier zal een logistiek complex van bijna 50.000 m² ontstaan nabij de Eindhovense luchthaven.

Het nieuwe distributiecentrum wordt ‘state of the art’ en bovendien erg duurzaam. Intervest O&W zal het bij de oplevering, die in het derde kwartaal van 2019 is gepland, aankopen voor 18,9 miljoen euro.

Momenteel is er nog geen huurder voor Gold Forum, waarvan de naam verwijst naar de goudkleurige gebogen gevelafwerking die is voorzien. Intervest O&W maakt zich echter niet te veel zorgen. ‘Gezien de grote vraag en de beperkte beschikbaarheid in de regio worden de kansen op verhuring tijdens de constructieperiode hoog ingeschat’, klinkt het in een persbericht.

Mocht het gebouw bij de oplevering nog niet verhuurd zijn, dan kent Kero een huurgarantie van twee jaar toe op basis van een huurprijs van 1,2 miljoen euro per jaar. Dat komt neer op een bruto aanvangsrendement van 6,2 procent.

‘Met deze bijkomende investering op het bedrijvenpark Flight Forum wordt de cluster in de Eindhovense regio verder uitgebouwd. Bovendien wordt met de combinatie van beide gebouwen een kritische omvang bereikt, waarin grootschalige logistieke operaties kunnen worden ondergebracht’, zegt CEO Jean-Paul Sols in het persbericht.