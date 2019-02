Intervest O&W wil fors groeien tegen eind 2021

Door een reeks acquisities in België en vooral Nederland, en herontwikkelingen is Intervest Offices & Warehouses er vorig jaar in geslaagd de reële waarde van zijn vastgoedportefeuille met 31 procent of 204 miljoen euro te vermeerderen. Zo werd de strategische doelstelling van 800 miljoen euro bereikt.

Dat is echter geen eindpunt. De verhuurder van kantoren en magazijnen wil verder groeien. Voor eind 2019 bedraagt het streefdoel 1 miljard, tegen eind 2021 moet de vastgoedportefeuille aandikken tot 1,3 miljard euro. Intervest O&W wil dat doen door de kantorenportefeuille te heroriënteren en meer in te zetten op logistiek vastgoed.

Over 2018 realiseerde Intervest een EPRA-winst van 31,2 miljoen euro. Dat is 14 procent meer dan over 2017. De EPRA-winst per aandeel komt uit op 1,63 euro tegen 1,58 euro in 2017. De kleinere groei vloeit voort uit het groter aantal aandelen door de kapitaalverhoging en het keuzedividend.