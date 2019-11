Intervest O&W ziet met Nike grote huurder vertrekken

Herentals Logistics 2 is momenteel verhuurd aan Nike, maar die gaat het pand in 2020/21 verlaten.

De goede negenmaandenresultaten van Intervest O&W worden overschaduwd door het nakend verlies van een grote klant: Nike Europe Holding verlaat volgend jaar het magazijn in Herentals.

De verhuurder van kantoren en logistiek vastgoed, in een verhouding 40/60, kan over de eerste negen maanden van het jaar goede financiële resultaten vastleggen. Die zijn in de eerste plaats te danken aan de groei van de vastgoedportefeuille, maar ook aan een stevige verbrekingsvergoeding.

Eind september had Intervest O&W dit jaar al voor 50,9 miljoen euro aan huurinkomsten ontvangen, liefst 45 procent meer dan een jaar eerder. De inkomsten werden echter voor 4,8 miljoen euro aangedikt door de verbrekingsvergoeding die het vastgoedbedrijf met huurder Medtronic overeenkwam. Medtronic besloot vroegtijdig een einde te maken aan het huurcontract voor het magazijn en de bijbehorende kantoorruimte in Opglabbeek.

Zonder de verbrekingsvergoeding stegen de huurinkomsten met 32 procent, vooral dankzij de groei van de vastgoedportefeuille. Die groeide dit jaar al met 7 procent in waarde tot 925 miljoen euro. Begin dit jaar zei Intervest O&W tegen eind dit jaar op 1 miljard euro te mikken, maar het is onduidelijk of de portefeuille tegen dan zo groot zal zijn. Het bedrijf verwijst naar ‘mogelijke assetrotatie’. Lees: de mogelijke verkoop van minder interessante gebouwen.

Op schema

Mede dankzij de verbrekingsvergoeding stijgt de EPRA-winst – het resultaat van de strategische operationele activiteiten – met 59 procent tot 35,7 miljoen. Zonder Medtronic bedraagt de EPRA-winst 30,9 miljoen euro, wat een toename van 37 procent is. Omdat het aantal aandelen door de kapitaalverhoging van november 2018 met 31 procent is toegenomen, bedraagt de groei van de ‘zuivere’ EPRA-winst per aandeel 4 procent tot 1,26 euro.

Intervest zit daarmee op schema om een onderliggende winstgroei van minstens 3 procent te realiseren in 2019. Het bedrijf bevestigt ook de verwachting een brutodividend van minimaal 1,50 euro per aandeel uit te keren over 2019.

Nike

Qua bezetting kent Intervest O&W wel enkele problemen. Voor het vroegtijdige vertrek van Medtronic werd in overleg een oplossing gevonden. In het kantorensegment verlaat PwC echter het kantoorgebouw Woluwe Garden tegen eind 2021. Intervest bekijkt wat het met dat gebouw gaat doen: herontwikkelen tot een Greenhouse-hub (een coworkinggebouw) of verkopen.

Een nieuwe tegenslag is dat de vastgoedspeler ook Nike Europe Holding als huurder verliest. Nike maakt gebruik van een 40.000 m² grote opslagruimte in Herentals, maar zal die deels in 2020 en deels in 2021 verlaten. Het huurcontract met Nike is goed voor 4 procent van de huurinkomsten. Volgens Intervest is de commercialisatie van het goed gelegen pand (langs de E313) volop aan de gang.